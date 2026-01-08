 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale PUEBLO BELGRANO

Pueblo Belgrano redujo la Tasa Municipal de alumbrado público

Mediante la ordenanza N° 77/2025, el Concejo Deliberante de Pueblo Belgrano adhirió al Decreto Provincial N° 3578/25, en el cual se bajaron las Tasas Municipales en la boleta de luz.

8 Ene, 2026, 20:26 PM

La exención y reducción de tasas municipales asociadas al servicio eléctrico tiene como finalidad preservar la competitividad del sector productivo local, amortiguar el impacto de los tributos municipales en la factura de energía de los usuarios finales y evitar la incorporación de conceptos ajenos a la prestación esencial del servicio.

 

La presente ordenanza persigue como objetivo central transparentar los costos del servicio eléctrico, garantizar tarifas razonables para los usuarios y asegurar un esquema tarifario equitativo y compatible con el marco normativo provincial.

Temas

PUEBLO BELGRANO ENERGÍA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso