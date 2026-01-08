Pueblo Belgrano redujo la Tasa Municipal de alumbrado público

La exención y reducción de tasas municipales asociadas al servicio eléctrico tiene como finalidad preservar la competitividad del sector productivo local, amortiguar el impacto de los tributos municipales en la factura de energía de los usuarios finales y evitar la incorporación de conceptos ajenos a la prestación esencial del servicio.

La presente ordenanza persigue como objetivo central transparentar los costos del servicio eléctrico, garantizar tarifas razonables para los usuarios y asegurar un esquema tarifario equitativo y compatible con el marco normativo provincial.