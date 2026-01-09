 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale SOLAR DEL ESTE

Este sábado en Solar del Este, la presencia de Pinky

Personajes de moda llegan al balneario sobre el río Gualeguaychú.

9 Ene, 2026, 11:37 AM

“Llegan los artistas más convocantes del país, se viene el Pinky, toda la banda cumbiera”, anunció Rubito Peña, el animador del verano en Solar del Este.

 

“Ganaron el Martín Fierro de Oro en streaming”, informó Rubito.

 

Además, destacó que “si llueve, Solar del Este transforma la jornada en algo inolvidable, increíble porque la gente no se mueve”, por lo cual insistió en que “se viene un sábado imperdible en Solar”.

Temas

SOLAR DEL ESTE EL RÍO VERANO

