Este sábado en Solar del Este, la presencia de Pinky

“Llegan los artistas más convocantes del país, se viene el Pinky, toda la banda cumbiera”, anunció Rubito Peña, el animador del verano en Solar del Este.
“Ganaron el Martín Fierro de Oro en streaming”, informó Rubito.
Además, destacó que “si llueve, Solar del Este transforma la jornada en algo inolvidable, increíble porque la gente no se mueve”, por lo cual insistió en que “se viene un sábado imperdible en Solar”.
