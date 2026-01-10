Dos detenidos en barrio Quijano por narcomenudeo

En la tarde del viernes, personal policial llevó adelante dos allanamientos y registros domiciliarios, en el marco de una investigación por comercio de estupefacientes.

El procedimiento se inició alrededor de las 17:30 horas y se extendió hasta aproximadamente las 20:00, desarrollándose en dos viviendas ubicadas en el barrio Quijano, conforme a una orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías N.º 2, a solicitud de la fiscal interviniente.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de varios envoltorios de nylon conteniendo clorhidrato de cocaína, los cuales arrojaron resultado positivo en el test orientativo. Asimismo, se incautó dinero en efectivo y cuatro teléfonos celulares, considerados de interés para la causa.

Durante el procedimiento fueron identificadas cinco personas mayores de edad, de las cuales dos quedaron detenidas, tratándose de un hombre de 35 años y una mujer de 20 años, quedando pendiente la detención de otra persona vinculada a la investigación.

Cabe destacar que una de las familias allanadas había finalizado, tiempo atrás, el cumplimiento de una condena vinculada a la comercialización de sustancias estupefacientes al menudeo, y al retomarse esta actividad ilícita, el sector volvió a tornarse conflictivo, motivando la intervención policial y judicial.

La causa se originó a fines del mes de noviembre del año pasado, a partir de tareas investigativas relacionadas con la venta al menudeo de estupefacientes.

Los procedimientos se realizaron con conocimiento y autorización del Juzgado de Garantías N° 2 de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Ignacio B. Telenta, con intervención de la Fiscalía interviniente, y estuvieron a cargo de personal especializado de las Divisiones Drogas Peligrosas, con apoyo de Grupos Especiales de las Jefaturas Departamentales Gualeguaychú y Gualeguay.