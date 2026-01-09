 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale SALUD BUCAL

Salud Bucal: El servicio de Odontología brindó una charla al grupo Scout Ceferino Namuncurá

En las instalaciones del predio de Ñandubaysal, profesionales del Servicio de Odontología del Hospital Centenario brindaron una charla acerca de los principales cuidados que hay que tener para una correcta salud bucal.

9 Ene, 2026, 20:25 PM

La capacitación fue en el marco del campamento anual del grupo Scout Ceferino Namuncurá, que convocó a los profesionales de nuestra institución para brindarles una charla a los integrantes más pequeños.

 

Al respecto, el Jefe del Servicio de Odontología del Hospital Centenario Guillermo Villamonte agradeció la convocatoria y expresó que “hemos venido a una visita al Grupo Scout Ceferino Namuncurá, dimos una charla a los chicos acerca de los cuidados de la salud bucal, nos recibieron muy bien así que estamos muy contentos después de haber explicado cómo se cuida la boca”.

 

Por su parte, Milagros Bustelo, dirigente de manada del grupo Scout valoró que “los más pequeños del grupo pudieron incorporar conocimientos acerca del cuidado dental, como cepillarse, estuvo muy bueno”.

 

Asimismo, resaltó que ”a lo último también terminaron con una clase donde cada uno se cepillaba los dientes y les hicieron jurar que cada uno se iba a cepillar los dientes después de cada comida y eso estuvo bueno porque ellos se sienten más comprometidos, fue una muy linda actividad así que les agredecemos mucho”, concluyó.

Temas

SALUD BUCAL CONVOCATORIA ACTIVIDAD ÑANDUBAYSAL

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso