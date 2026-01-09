Salud Bucal: El servicio de Odontología brindó una charla al grupo Scout Ceferino Namuncurá

La capacitación fue en el marco del campamento anual del grupo Scout Ceferino Namuncurá, que convocó a los profesionales de nuestra institución para brindarles una charla a los integrantes más pequeños.

Al respecto, el Jefe del Servicio de Odontología del Hospital Centenario Guillermo Villamonte agradeció la convocatoria y expresó que “hemos venido a una visita al Grupo Scout Ceferino Namuncurá, dimos una charla a los chicos acerca de los cuidados de la salud bucal, nos recibieron muy bien así que estamos muy contentos después de haber explicado cómo se cuida la boca”.

Por su parte, Milagros Bustelo, dirigente de manada del grupo Scout valoró que “los más pequeños del grupo pudieron incorporar conocimientos acerca del cuidado dental, como cepillarse, estuvo muy bueno”.

Asimismo, resaltó que ”a lo último también terminaron con una clase donde cada uno se cepillaba los dientes y les hicieron jurar que cada uno se iba a cepillar los dientes después de cada comida y eso estuvo bueno porque ellos se sienten más comprometidos, fue una muy linda actividad así que les agredecemos mucho”, concluyó.