Intimaron a dos talleres de motos que no tenían habilitación municipal

En la tarde de este jueves, a las 17:15 horas, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en un trabajo conjunto con Inspección Municipal, Dirección de Tránsito y Verificador Policial, llevó adelante operativos de control en talleres mecánicos dedicados a la reparación de moto vehículos.

El objetivo de los procedimientos fue requerir la documentación correspondiente a la habilitación comercial, así como la identificación y verificación de rodados (motocicletas) presentes en los establecimientos inspeccionados.

El primer control se realizó en un taller ubicado en inmediaciones de Urquiza y Las Lilas, cuyo propietario es un joven de 25 años de edad. Al momento de la inspección, el mismo no contaba con documentación habilitante, por lo que personal de Inspección Municipal labró acta de intimación.

En el lugar se procedió a la identificación de cuatro rodados presentes, mientras que el segundo, se efectuó en un taller situado en inmediaciones de Rebori y Doello Jurado, siendo su propietario un joven de 23 años de edad, quien tampoco poseía la documentación correspondiente, labrándose igualmente acta de intimación por parte de Inspección Municipal.

Las motocicletas identificadas fueron seis, una de ellas, fue retenida por incumplimiento de la Ordenanza Municipal, presentando falta de espejos, escape modificado, ausencia de chapa patente y seguro vencido.

Finalizadas las actuaciones, no se registraron novedades, continuándose con los demás controles previstos dentro del operativo.