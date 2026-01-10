Un camionero de Gualeguaychú está grave por siniestro en Corrientes y su empleador lo habría abandonado

Santiago Damián Neifert, un camionero de Gualeguaychú de 35 años, se encuentra con lesiones graves por un siniestro vial ocurrido el jueves en Corrientes, y la situación se complica porque la empresa de transportes lo habría abandonado.

Familiares de Santiago, que ya pusieron abogado, cuentan que los propietarios de la empresa nunca han aparecido por el hospital para ver el estado de salud, y además fueron a la Policía y retiraron toda la documentación, incluido el DNI, y el teléfono celular del camionero accidentado.

“La empresa de transporte nunca se hizo presente en el hospital, retiró toda la documentación y hasta el celular y la familia no puede tramitar nada, ni solicitud de sangre y otros trámites para la cirugía. No tenemos ni la documentación ni los recursos”, manifestó Marisol Neifert, hermana de Santiago.

El siniestro vial

En la madrugada del jueves, se produjo el siniestro vial en inmediaciones de Ruta Nacional N.º 12 a la altura del kilómetro 925 aproximadamente, zona de Saladas, al oeste de la provincia de Corrientes.

El hecho se habría registrado a las 03:30 horas, cuando por causas y circunstancias que se desconocen habrían colisionado de frente un camión – marca Iveco- conducido por un hombre mayor de edad, teniendo como acompañante a otra persona y un camión -marca Volkswagen- el cual era guiado por Santiago Neifert, quién fue auxiliado y trasladado al hospital local, donde posteriormente lo derivaron al Hospital Escuela de Corrientes, donde determinaron que posee lesiones de carácter grave.

Fuentes: Enfoque Litoral- Caminosdesaladas.com