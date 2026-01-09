El Concejo aprobó una reducción en la tasa municipal por el uso de energía eléctrica

Propuesta por el intendente Mauricio Davico, se aprobó y promulgó la Ordenanza por la cual los usuarios residenciales, comerciales, oficiales e institucionales de la ciudad comenzarán a percibir un alivio fiscal en sus boletas de energía eléctrica.

Este viernes se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria del año del Honorable Concejo Deliberante, presidida por la viceintendenta Julieta Carrazza, donde se trató y aprobó el proyecto que modifica las tasas que abonan los usuarios por el uso de energía eléctrica; específicamente entró en vigencia la modificación al Código Tributario Municipal (Ordenanza N.º 10.446/2000 y modificatorias).

Esta medida, impulsada por el Departamento Ejecutivo, presentada por el presidente municipal Mauricio Germán Davico comenzará a aplicarse en las facturas emitidas por la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda.

Los principales cambios implementados son:

-Tasa sobre Consumo de Energía Eléctrica (Artículo 30, Título X, Capítulo I): se redujeron las alícuotas al 13% sobre el consumo básico facturado para todos los usuarios residenciales y al 13% para los usuarios identificados como comerciales, oficiales e institucionales.

-Contribución Única del Prestador de Servicios Eléctricos (Artículo 31, Título X, Capítulo II): se fijó la alícuota en 6% como compensación por los servicios de inspección de higiene, profilaxis y seguridad de locales y establecimientos, ocupación del espacio público (aéreo, terrestre o subterráneo) y demás servicios sin tasa especial. Esta adecuación responde directamente al Decreto Provincial N.º 3578/2025 estableciendo el 6% sobre ingresos brutos (netos de impuestos percibidos por cuentas de terceros). La Cooperativa incorpora este porcentaje como cargo de distribución en sus cuadros tarifarios, sin generar cargas adicionales para los usuarios.

La vigencia de estas disposiciones comenzará con la liquidación del período enero 2026, otorgando previsibilidad y beneficios inmediatos a los contribuyentes. La Dirección de Rentas continúa como autoridad de aplicación, con plenas facultades para implementar y fiscalizar el cumplimiento de la norma.