Comienza la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio para personas gestantes

El Gobierno de Gualeguaychú informa que, a partir del 12 de enero de 2026, comenzará la estrategia de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), en el marco del Calendario Nacional de Vacunación impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación. La vacuna está destinada a personas gestantes que se encuentren cursando entre las 32.0 y 36.6 semanas de embarazo.

El Virus Sincicial Respiratorio es la principal causa de infecciones respiratorias agudas bajas en la infancia, especialmente en bebés menores de un año. Esta enfermedad puede manifestarse con cuadros leves, pero también provocar formas graves como bronquiolitis o neumonía, que en muchos casos requieren internación y atención especializada.

La estrategia de vacunación durante el embarazo permite que la persona gestante transfiera anticuerpos protectores al bebé a través de la placenta, brindando una protección pasiva durante los primeros seis meses de vida, período en el que el riesgo de complicaciones por VSR es más elevado. Vacunar en este tramo del embarazo optimiza la concentración de defensas en el recién nacido al momento del nacimiento.

La vacuna contra el VSR es una vacuna de subunidades proteicas recombinantes y fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en el año 2024. Se aplica en una única dosis y no requiere refuerzo, constituyéndose como una herramienta segura y eficaz para la prevención de formas graves de la enfermedad.

Desde el punto de vista sanitario, la prevención del VSR contribuye a reducir la ocupación de camas pediátricas y de terapia intensiva, así como la sobrecarga en guardias y servicios ambulatorios durante los meses de mayor circulación del virus. De este modo, se disminuye el impacto en el sistema de salud y en las familias.

Las vacunas correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación pueden aplicarse en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), el Centro Integrador Comunitario (CIC) y los nodos más cercanos, garantizando el acceso gratuito y oportuno en distintos puntos de la ciudad.

