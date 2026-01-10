Piden ayuda para el joven camionero Santiago Neifert

Desde el Hospital Escuela de Corrientes, le pidieron a la familia del camionero Santiago Neifert varios elementos necesarios para la cirugía que le deben realizar, por lo cual se habilitó la cuenta del Mercado Pago de su pareja, para quienes puedan colaborar.

Santiago Damián Neifert, un camionero de Gualeguaychú de 35 años, se encuentra con lesiones graves por un siniestro vial ocurrido el jueves en Corrientes, y la situación se complica porque la empresa de transportes lo habría abandonado.

Familiares de Santiago, que ya pusieron abogado, cuentan que los propietarios de la empresa nunca han aparecido por el hospital para ver el estado de salud, y además fueron a la Policía y retiraron toda la documentación, incluido el DNI, y el teléfono celular del camionero accidentado.