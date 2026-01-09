Explican cómo será el descuento para el público de Gualeguaychú en el VIP del Carnaval

El tesorero del club Juventud Unida e integrante de la Comisión del Carnaval, Sebastián Gómez, explicó en RADIO MÁXIMA cómo es el descuento que se ofrece para los residentes en Gualeguaychú para el acceso a los sectores VIP.

Gómez dijo que “durante el mes de enero, toda la gente de Entre Ríos tiene el 50 por ciento de descuento. Ahora se permite a la gente de Gualeguaychú comprar VIP con descuento”.

Precisó que “un VIP de 430 mil pesos incluye la entrada. Lo que se descuenta es la entrada. Por ejemplo, por un VIP de 430 mil para cuatro personas, se paga 370 mil en total porque las cuatro entradas están incluidas, lo que totaliza 60 mil pesos menos. Y si las cuatro personas ya tienen entradas, pagarán el VIP a 310 mil. Y entregan las 4 entradas regaladas al momento de retirar”.

Remarcó que “estos descuentos se hacen comprando entradas en boletería, en la web no están disponibles. Esto es para vip en casa rosada y el de enfrente”.

Aclaró además que “en las sillas no lo hicimos porque vamos a probar cómo sale este sábado, lo importante es que la gente de Gualeguaychú tenga un descuento y vea bien el espectáculo”.

Sillas sucias

En otro orden, Sebastián Gómez pidió disculpas al público por las quejas sobre sillas sucias.

“Lo de las sillas sucias no nos va a volver a pasar, los chicos que están para eso tienen que limpiar las sillas. Nosotros, por ejemplo, llevamos 1500 sillas y cada club lleva sus acomodadores, y también hay chicas que se ocupan del armado del corsódromo”, manifestó.

Las demoras

Con relación a las demoras en el comienzo de la primera noche, dijo Gómez que “en la comisión hablamos sobre las demoras, no es excusa, pero con las fiestas en el medio se complica, los trabajadores tuvieron que trabajar en los días de fiesta en lugar de estar con la familia, después hubo problemas con una carroza en la previa, que entró tarde y tuvieron que terminar de armar ahí, lo que es peligroso. Desde ahora, si una carroza llega tarde, saldrá como está o no saldrá. Este sábado es la última noche donde las comparsas pueden agregar cosas, hay filmaciones para controlar”.