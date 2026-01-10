 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El Carnaval vive este sábado su segunda noche

El Carnaval de Gualeguaychú vivirá este sábado su segunda noche de las 11 programadas. Abre Ará Yeví, cierra Papelitos.

10 Ene, 2026, 09:13 AM

El orden de salida, este 10 de enero, para recorrer los 500 metros de la pasarela del Corsódromo será: en primer lugar, Ara Yeví que presenta “La resistencia”, luego Marí Marí con “Genios”, O’ Bahía que muestra “El pescador, el genio y las mil y una noches” y cerrará la jornada, Papelitos y su “Vivos”.

 

Este sábado, los residentes del departamento Gualeguaychú tienen un 50% de descuento en el valor de la entrada general presentando DNI que acredite el domicilio. Para obtener dicho descuento es necesario comprar la entrada de manera presencial. En cuanto a los niños, los menores de 5 años ingresan sin cargo, de 6 a 12 años abonan la mitad del valor, los mayores de dicha edad, tarifa general. El beneficio no es válido para el fin de semana de carnaval (14, 15 y 16 de febrero).

 

Además, para este sábado 10 de enero, está vigente la promoción especial en los sectores VIP. El beneficio aplica a todas las ubicaciones del sector VIP, sin importar la fila elegida, y permite un upgrade accesible para grupos de cuatro personas –ya que las mesas VIP están diseñadas para ese número–.

Para acceder a esta promoción, los interesados deben concurrir de manera presencial a la boletería del Corsódromo con DNI en mano y presentar cuatro entradas para la noche del sábado 10. Estas deben ser entradas ya adquiridas previamente o incluso de cortesía. Al entregarlas, se recibirán las ubicaciones en el sector VIP y se abonará únicamente la diferencia correspondiente, con el descuento aplicado.

