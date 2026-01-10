El Carnaval vive este sábado su segunda noche

El orden de salida, este 10 de enero, para recorrer los 500 metros de la pasarela del Corsódromo será: en primer lugar, Ara Yeví que presenta “La resistencia”, luego Marí Marí con “Genios”, O’ Bahía que muestra “El pescador, el genio y las mil y una noches” y cerrará la jornada, Papelitos y su “Vivos”.

Este sábado, los residentes del departamento Gualeguaychú tienen un 50% de descuento en el valor de la entrada general presentando DNI que acredite el domicilio. Para obtener dicho descuento es necesario comprar la entrada de manera presencial. En cuanto a los niños, los menores de 5 años ingresan sin cargo, de 6 a 12 años abonan la mitad del valor, los mayores de dicha edad, tarifa general. El beneficio no es válido para el fin de semana de carnaval (14, 15 y 16 de febrero).

Además, para este sábado 10 de enero, está vigente la promoción especial en los sectores VIP. El beneficio aplica a todas las ubicaciones del sector VIP, sin importar la fila elegida, y permite un upgrade accesible para grupos de cuatro personas –ya que las mesas VIP están diseñadas para ese número–.

Para acceder a esta promoción, los interesados deben concurrir de manera presencial a la boletería del Corsódromo con DNI en mano y presentar cuatro entradas para la noche del sábado 10. Estas deben ser entradas ya adquiridas previamente o incluso de cortesía. Al entregarlas, se recibirán las ubicaciones en el sector VIP y se abonará únicamente la diferencia correspondiente, con el descuento aplicado.