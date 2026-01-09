Detenido en el techo de una casa

En horas de la madrugada de este viernes, alrededor de las 00:50, se recibió un llamado telefónico al Comando Radioeléctrico por parte de un vecino, quien alertó sobre la presencia de un individuo que circulaba en una bicicleta y que habría trepado el tapial de una vivienda ubicada en calle Curie, entre Urquiza y L. N. Palma, encontrándose el domicilio sin moradores al momento del hecho.

Por ejercer jurisdicción en la zona, personal de Comisaría Cuarta se constituyó de inmediato en el lugar, donde tras una inspección del inmueble se logró localizar a un hombre de 45 años de edad sobre el techo de la vivienda, procediéndose a su aprehensión.

Puesto en conocimiento el fiscal en turno, dispuso la aprehensión del sujeto por el supuesto delito de violación de domicilio, como así también el secuestro de la bicicleta en la que se desplazaba.