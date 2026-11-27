El Museo Ferroviario “Enrique Aagaard” de Gualeguaychú festejará su 42.º aniversario con la apertura del Coche Reservado n.º 666, una pieza histórica que el público podrá recorrer por primera vez desde que pasó a formar parte de la institución y tras un año de trabajos de restauración.

El festejo tendrá lugar este sábado, 28 de noviembre, desde las 19:30 h, en la sede del Museo, en el Parque de la Estación, en la esquina de Maestra Piccini y Maipú. La invitación está dirigida a toda la comunidad, que podrán recorrer por dentro el histórico vagón, y la entrada será libre y gratuita.

El Coche Reservado n.º 666 fue incorporado al patrimonio del Museo hace un año. Es un antiguo coche de pasajeros de lujo, parte de una serie de la que se fabricaron muy pocas unidades. Desde su llegada, se realizaron tareas de restauración para recuperar sus rasgos originales y adecuarlo a la visita del público.

Su apertura será uno de los hechos centrales de este aniversario, porque permitirá conocer por dentro un vehículo que integró una modalidad del transporte ferroviario destinada a ciertos servicios de pasajeros.

La jornada también será una oportunidad para recordar los inicios del Museo, creado el 24 de noviembre de 1984 por iniciativa de un grupo de ferroviarios y vecinos de Gualeguaychú que trabajaron para tener un espacio dedicado a conservar y difundir la historia del ferrocarril en la ciudad.

Desde entonces, la institución reúne y resguarda objetos relacionados con la actividad ferroviaria y, a la vez, realiza tareas de investigación y divulgación para mantener viva la memoria de quienes fueron parte de esa historia.

Entre las actividades previstas, se presentará además el libro “Antología Ferroviaria”, una obra que compila textos de escritores de distintos países de América vinculados con la temática ferroviaria.

Gracias a su participación en este proyecto literario, el Museo pudo compartir investigaciones y relatos sobre la historia del ferrocarril en Gualeguaychú con autores y lectores de otros países, lo que amplió la difusión del patrimonio histórico local.

Así, el 42.º aniversario combinará la recuperación de una pieza del patrimonio ferroviario con una propuesta literaria que valora la memoria del ferrocarril y su importancia en la historia de Gualeguaychú.

La historia de la llegada del Coche Reservado n.º 666

La idea de traer el histórico vagón nació en 2017, cuando por las dimensiones del terreno del Museo Ferroviario se decidió pedir un coche de esas dimensiones al Ferroclub Argentino de Villa Lynch, en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, ya que por una reducción en su espacio necesitaba desprenderse de algunos de sus vagones.

Luego de 8 años de gestiones y con todos los avales necesarios cumplimentados, comenzó el proceso de traslado de Buenos Aires a Gualeguaychú. Para ello se debió contratar la primera grúa para mover el vagón hasta el lugar donde fue cargado en el carretón (un acoplado chato, pero de dimensiones mayores a uno común), y al ser este un transporte especial que ocupa más espacio en la ruta, se necesitó de un permiso de Vialidad Nacional para poder circular, sobre todo sobre los puentes del complejo Zárate-Brazo Largo.

Por otra parte, para que el Coche Reservado N°666 pudiera pasar por debajo de los puentes se le retiraron los dos bogies (el sistema de ruedas que van sobre los rieles) y se trajeron por separado a fines de 2024.

Finalmente, los inspectores de Seguridad Operativa realizaron una última inspección y autorizaron el traslado del Coche Reservado N°666, que partió de San Martín a las 8 de la mañana y llegó al Parque de la Estación a las 16 horas, donde otras dos grúas calzaron los bogies en los rieles que se montaron al costado del Corsódromo y luego el vagón en sí sobre los dos sistemas de ruedas, algo que se finalizó cerca de las 20 horas.

Tanto el traslado como las grúas que calzaron toda la estructura en el Museo Ferroviario “Enrique Aagaard” tuvieron un costo de 6 millones de pesos, que salieron de las arcas municipales.