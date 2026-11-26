El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Desarrollo Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, llevó adelante este jueves 26 de noviembre las primeras dos actividades de la Jornada de Prevención de la Trata de Personas, con la participación de Verónica Toller, directora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas.

Las actividades contaron con la presencia del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y del asesor de Desarrollo Social, Marcos Henchoz, quienes acompañaron los encuentros destinados a fortalecer las herramientas de prevención, detección y abordaje de este delito.

La primera charla, denominada “Prevenir antes de que ocurra”, se desarrolló a las 8 h en la Caja Municipal de Jubilaciones y estuvo dirigida a agentes del Estado. Participaron representantes del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Entre Ríos, Investigación Criminal, Sedronar/DTC, el Plan de Prevención y Abordaje de las Adicciones (PPAA), promotores de salud y agentes judiciales.

Durante el encuentro se abordaron los principales aspectos legales vinculados a la trata de personas, la tipificación del delito y los diferentes modos de intervención ante posibles situaciones de riesgo. También se destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención en Gualeguaychú, teniendo en cuenta su condición de ciudad fronteriza y las particularidades de la región.

Asimismo, se compartieron herramientas para la detección temprana de situaciones que podrían estar vinculadas a este delito y se identificaron zonas de riesgo en el territorio. La actividad permitió intercambiar opiniones, plantear casos concretos y analizar posibles formas de resolución e intervención desde los distintos organismos participantes.

Posteriormente, a las 10:30 h, se realizó un segundo encuentro con estudiantes de la Escuela Secundaria Nuestra Señora de Fátima, orientado a la prevención y sensibilización sobre los riesgos que pueden presentarse en entornos digitales y su posible vinculación con situaciones de explotación y trata de personas.

En esta instancia se abordaron problemáticas como el grooming, el bullying, la venta y circulación de imágenes personales, la extorsión y los riesgos asociados a los juegos en línea. Se hizo hincapié en la importancia de reconocer señales de alerta, proteger la información personal y solicitar ayuda ante situaciones que puedan comprometer la seguridad de niños y adolescentes.

La charla permitió acercar información a los estudiantes sobre distintas modalidades de captación y manipulación que pueden desarrollarse mediante plataformas digitales, promoviendo el uso responsable de las tecnologías y la identificación de situaciones de vulnerabilidad.

Ambos encuentros formaron parte de una propuesta de sensibilización que busca fortalecer el trabajo articulado entre organismos públicos, instituciones educativas y actores de la comunidad, promoviendo herramientas para prevenir la trata de personas y actuar de manera oportuna ante posibles situaciones de riesgo.

La jornada continuará este jueves 26 de noviembre, a las 19 h, con la charla abierta a toda la comunidad “Fronteras abiertas, comunidades alertas”, que se realizará en la Caja Municipal de Jubilaciones y estará a cargo de Verónica Toller. La actividad está destinada a vecinos interesados en conocer más sobre esta problemática, sus mecanismos de prevención y las herramientas disponibles para su detección.

Municipalidad de Gualeguaychú