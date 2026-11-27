En esta oportunidad, la jornada estuvo dedicada a Unidad de dolor torácico y Manejo de FA en la Guardia, a cargo de los doctores Iván Gómez y María Laura Delez.

Una Unidad de Dolor Torácico (UDT) en la guardia es un área o protocolo organizado dentro del servicio de urgencias dedicado a evaluar rápido y con seguridad a pacientes con dolor de pecho o síntomas sospechosos de síndrome coronario agudo (SCA). Su objetivo principal es detectar a tiempo patologías graves (como un infarto) y evitar altas erróneas, sin internar innecesariamente a pacientes de bajo riesgo.

En cuanto al manejo de la fibrilación auricular (FA) en la guardia, prioriza primero la estabilidad hemodinámica, luego el control de la frecuencia o del ritmo y, de forma transversal, la profilaxis tromboembólica y el tratamiento de desencadenantes.

El Curso Intensivo de Emergencias Hospitalarias es organizado por el Comité de Docencia e Investigación del Hospital Centenario y comenzó en abril. Desde entonces, propone encuentros mensuales destinados a la actualización de conocimientos sobre distintas patologías y cuadros clínicos que requieren una respuesta rápida y adecuada por parte de los equipos de salud.

Durante noviembre, el ciclo comenzó con las exposiciones del Dr. García Bozón sobre dolor lumbar y cervical, y fracturas frecuentes en la Guardia. Luego continuó con la jornada dedicada a las lesiones deportivas con los traumatólogos Juan Ignacio Viega y Santiago Focaraccio; y hoy prosiguió con la mencionada jornada.

Los próximos encuentros, ya dando cierre a las ponencias durante el año 2026, tendrán lugar en diciembre.

Las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa. Se desarrollan bajo modalidad híbrida, con posibilidad de participación presencial y virtual. Cabe destacar que los certificados de asistencia se otorgan exclusivamente a quienes concurren de manera presencial.

De esta manera, el Hospital Centenario continúa impulsando espacios de formación permanente e intercambio profesional, promoviendo la actualización de los equipos de salud y el fortalecimiento de la calidad de atención a la comunidad.

Prensa Hospital Centenario