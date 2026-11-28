El ingeniero Aníbal García enfatizó sobre los arreglos en el Boulevard Pedro Jurado de Gualeguaychú, a solo seis meses de la finalización de la obra que costó mil millones de pesos, que “esto no es un bacheo, están gastando toneladas y toneladas de asfalto en una obra recién hecha”.

García dijo que espera la respuesta a su pedido de informes en la Municipalidad de Gualeguaychú, remarcó que no hubo un profesional de la Ingeniería a cargo de la obra, y sospecha que no existió un proyecto.

ENTREVISTA COMPLETA / El ingeniero Anibal Garcia, muy duro por la obra en el Boulevard Jurado

“A los cien días empezaron a aparecer las primeras fallas. Si a esta obra la hubiera hecho una empresa privada, vos podés no recibirla y judicializar el tema. Pero ahora vas, empezás a socavar un poquito y ves que no existe un proyecto, ni un profesional responsable… Si vos administrás los recursos del Estado, no podés hacer lo que quieras.... Nosotros hicimos la obra de Boulevard Irazusta hace 15 años y es de tránsito pesado y no tiene problemas…”..expresó ¨García en el programa Agenda Crítica, que conduce el periodista Fabián Magnotta.

Costos de la reparación

García señaló que “el video tomado en la medianoche del jueves, muestra una docena de maquinarias entre camiones, compactadoras, minicargadoras, cargadoras, retroexcavadoras, terminadoras, camionetas y por lo menos 30 operarios, y trabajando a medianoche. ¿Alguien tiene idea de cuánta plata sale? Estamos hablando de entre 11 y 15 millones por noche. ¿Y por qué hacen una reparación nocturna? No había agentes de tránsito, se hizo entre gallos y medianoche, y violando la ley nacional de tránsito, porque cortaron y no pusieron agentes de tránsito…Hacer una cuadra nueva sale 15 millones de pesos. ¿Por qué tenemos que pagar dos veces la obra del Boulevard, porque no contrataron los profesionales adecuados? Se derrochan 15 millones de pesos por horas nocturnas de personal en la planta y en el bacheo… ¿Y por qué no se informó a la ciudadanía?”.

Problemas detectados

El ingeniero agregó que “recorrí la obra y vi ese tipo de fisuración tipo piel de cocodrilo, que es un reflejo que viene desde abajo, puede ser por múltiples razones, como una faltante en cuanto a la compactación, una liga insuficiente, un material deficiente que no esté bien realizado en planta, falta de compactación…se habló siempre de que se iba a hacer una cosa, con un presupuesto de mil millones de pesos. Todos queremos que se hagan obras para Gualeguaychú, pero queremos que se hagan bien”.

Sobre los comentarios que apuntan al paso de camiones como causa del rápido deterioro del asfalto, García indicó que “este es un bulevar para tránsito pesado, deben ser diseñados así, no son una calle común, por eso se necesita un profesional de la Ingeniería para hacer un estudio de suelo previo a la obra”.

Antecedentes

Aníbal García contó que “yo ya había tenido algún cruce con Davico cuando él era precandidato, por una obra en Pueblo Belgrano, donde había hecho una obra de pavimentación sin profesionales con incumbencia. Lo crucé fuerte, le expliqué sobre la Ley 8802, que requiere un profesional de la ingeniería civil para tener a cargo cualquier tipo de pavimentación. Nosotros entendimos que él de alguna manera había tomado el guante, y a principios de su gestión firmamos un convenio marco de reciprocidad el Colegio de Ingenieros Regional Sureste y la Municipalidad, donde poníamos a disposición una cartera de todos los profesionales, y a partir de ahí salió algún trabajo que nos pidió sobre la torre del mirador”.

El ingeniero García aclaró que él no participó de la cuestionada obra del mirador en zona del río Gualeguaychú. “Lamentablemente, yo fui el que intimó al colega que figuraba en el expediente. Al desconocer su firma el colega, se avanzó en una denuncia penal por ejercicio ilicito, uno de los cuales es actualmente funcionario de la gestion Davico. Yo no fui funcionario de la gestión de Piaggio, fui de Obras Públicas en la gestión Bahillo. El mirador no cumple las normativas del CIRSOC de madera y de viento y la recomendacion fue no habilitarlo al público”.

Pedido de informes

“Yo pedí informes por Ordenanza de Acceso a la Información Pública para ver si hubo algún proyecto de la obra, y la respuesta debe ser en 15 días. El lunes se acaba el tiempo límite y hay una judicial. Para este tipo de obras hay que respetar la ley, que habla de un visado del Colegio de Ingenieros Civiles con un profesional matriculado, yo consulté fehacientemente en Paraná y el visado no existe, así que con la obra se violó una ley provincial, porque no tiene un profesional a cargo. La alternativa que me da la Ordenanza es ir a la Justicia, yo no tengo miedo, también denunciaremos si firmó algún funcionario sin incumbencias, porque eso es ejercicio ilícito, no es joda…”.

García es presidente del Colegio de Ingenieros Regional Sureste, pero aclaró que su denuncia es a título personal.