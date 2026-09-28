Difunden el mapa de los cortes parciales y totales que se presentan en la ciudad

El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas y parciales a la circulación vehicular en diferentes zonas de la ciudad.
En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales y parciales que se realizan por apertura de baches y reconstrucción de calzada son:
José Ingenieros, entre Montevideo y Perón.
Neyra, entre Clavarino y Montaña.
Ituzaingó, entre Paraguay y Schachtel.
Güemes, entre Montevideo y España.
España y Entre Ríos.
España y Asisclo Méndez.
España y Güemes.
República Oriental, entre Clavarino y Bv. Montana.
Por otra parte, las siguientes calles estarán afectadas por el Plan de Asfaltado de 150 Cuadras:
Batalla de Cepedas, entre Pasteur y Hernández.
Pasteur, entre Tratado del Pilar y Batalla de Cepedas.
Pasteur, entre Martínez Paiva y Artigas.
López y Planes, entre Doello Jurado y Martínez Paiva.
Avellaneda, entre Gervasio Méndez y Martínez Paiva.
Por último, se solicita respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada.