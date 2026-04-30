140 policías brindarán seguridad en el recital de La Renga

El jefe de Operaciones de la Policía de Gualeguaychú, Osvaldo Adolf, anunció en RADIO MÁXIMA que 140 policías trabajarán para brindar seguridad en el recital de La Renga, que será este sábado en el nuevo Espacio Astra, en el Boulevard De León.

“Ya comenzamos desde horas de la tarde de este miércoles con distintos servicios de seguridad, y lo haremos hasta el domingo en relación a este evento”, dijo Adolf.

Agregó que “el grueso de incorporación de efectivos será desde las 17 del sábado hasta dos horas después del recital, ahí trabajaremos con 170 policías. Es servicio de policía adicional, funcionarios que se encuentran franco de servicio. Se solicitó a departamentales de Islas, Tala, Colón, Uruguay y grupos de Infantería de Paraná, son cuarenta funcionarios que vienen de afuera”.

Se aclaró que “los adicionales serán abonados por la Productora que organiza el recital”.

Control en la zona del recital

Indicó asimismo Adolf que “la Productora trae personas para control de tickets, ya tienen todo diagramado”.

Precisó que “el operativo diagramado cuenta con dos partes, una situacional en las inmediaciones del recital junto a las distintas áreas municipales y la Productora, y otra dentro de la ciudad”.

Sobre el recital, manifestó que “el mayor porcentaje de público está llegando entre 8 y 12 horas antes, y hasta las tres horas previas al show, según la evaluación de otros recitales”.

“En el Boulevard De León a la altura de Rivadavia, hasta el Espacio Astra, es la zona de control de entradas, de los tickets, y cacheo de seguridad, eso estará perimetrado para realizar la tarea. El público de La Renga ya sabe lo que puede llevar y lo que no, y la organización ya tiene su gente”, detalló el funcionario policial.

“Hasta el momento se estima la llegada de 20 mil personas, y podría ser más. Nosotros tenemos experiencia con la anterior presentación de La Renga y el recital del Indio Solari con una concurrencia mayor a las 100 mil personas, además del Carnaval del País que nos trae miles de personas por fin de semana. El personal de Gualeguaychú ya está acostumbrado a trabajar con masa de gente”.