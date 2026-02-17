Tigre le ganó a Claypole y está en 16avos de la Copa Argentina 2026

Los goles del conjunto bonaerense fueron convertidos a los 12 minutos de la segunda parte, con un cabezazo del defensor Ramón “Cachila” Arias, y a los cinco minutos de descuento de la segunda parte por medio de David Romero.

Con el triunfo, el equipo que dirige Diego Dabove accedió a los 16avos de final del certamen nacional, instancia en la que lo espera el campeón defensor, Independiente Rivadavia de Mendoza.

La única llegada del primer tiempo fue de Tigre, a los 30 minutos de la primera parte, con un pase filtrado del volante Elías Cabrera para el extremo Manuel Fernández, que quedó mano a mano por el costado izquierdo, aunque el arquero Joaquín Cabrera achicó a tiempo y se quedó con el peligro.

En la jugada siguiente, un centro desde la izquierda habilitó el cabezazo del delantero Alfio Oviedo, que no impactó bien la pelota y su tiro se fue ancho.

A los cuatro minutos, un córner bajo al primer palo le llegó al central Ramón Arias, cuyo disparo de primera salió desviado por el poste izquierdo del arquero Joaquín Cabrera.

Dos minutos más tarde, el extremo Santiago López recibió sobre el costado derecho y puso un centro, que se fue cerrando hasta golpear en el travesaño de Cabrera.

Tigre abrió el marcador a los 12 minutos del complemento, con un córner de “Santi” López que llegó con mucho efecto al segundo palo para asistir a Arias, que corrió hacia atrás, cabeceó al poste izquierdo del arquero rival y puso el 1-0.

A los 19 minutos, en una contra después de un córner, López avanzó por izquierda y puso el pase al medio para el delantero Ignacio Russo, que quedó mano a mano y definió de primera, aunque Joaquín Cabrera achicó efectivamente y detuvo el disparo con su mano derecha.

En 27 minutos, Russo volvió a irse mano a mano contra el arquero rival, que achicó nuevamente y se quedó con el disparo bajo del atacante.

Claypole tuvo su llegada de mayor peligro a los 35 minutos, con un centro desde la derecha del lateral Jonathan Benítez, que llegó al primer palo para el delantero Leonel Llodrá, que cabeceó muy mal y desvió su disparo por encima del travesaño.

En el quinto y último minuto de descuento, mediante un nuevo contraataque posterior a un tiro de esquina, el pase atrás de Santiago López habilitó a David Romero, que gambeteó al guardameta rival corriendo hacia su pierna derecha y remató al gol ante el arco libre.

Síntesis:

Estadio: Nuevo Francisco Urbano.

Árbitro: Julio Barraza.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Garay, Ramón Arias, Juan Villalba, Federico Álvarez; Manuel Fernández, Bruno Leyes, Gonzalo Piñeiro, Elías Cabrera; Santiago López, Alfio Oviedo. DT: Diego Dabove.

Claypole: Joaquín Cabrera; Jonatan Benítez, Rodrigo Campanelli, Mario Godoy, Farid Jasni; Federico Cruz, Sergio Alfonzo, Rodrigo Ortiz, Sergio Acosta; Axel Paiva, Leonel Llodrá. DT: Roque Drago.

Goles en el segundo tiempo: 12m. Ramón Arias (T), 50m. David Romero (T).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Ignacio Russo por Elías Cabrera (T), 16m. Valentín Moreno por Manuel Fernández (T); 18m. Aaron Caraballo por Federico Cruz (C), 24m. Agustín Maciel por Rodrigo Ortiz (C); 28m. David Romero por Alfio Oviedo (T); 34m. Martín Charles por Axel Paiva (C); 41m. Joaquín Mosqueira por Bruno Leyes (T) y Alan Barrionuevo por Juan Villalba (T).

Fuente: Noticias Argentinas

