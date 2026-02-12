Se presentó oficialmente la Copa Gualeguaychú 2026 en el centro de convenciones

La competencia masculina llevará el nombre de Víctor Hugo Marchesini, en homenaje a uno de los grandes futbolistas que tuvo nuestra ciudad, nacido en Central Entrerriano, brilló en el fútbol argentino en Ferro Carril Oeste y Boca Jrs con un paso por la selección Argentina. El torneo estará conformado por ocho zonas de tres equipos cada una y tendrá como hecho saliente el debut de Social y Deportivo San Antonio y de Juventud y Ferrocarril Unidos de Carbó, que se suman por primera vez a la competencia.

En la rama femenina, la copa llevará el nombre de Stella Maris Brugna histórica empleada de la liga departamental y se disputará en cuatro grupos de tres equipos cada uno. La novedad más destacada será la ausencia de Sud América, institución que no formará parte de esta edición, marcando un cambio significativo en el mapa competitivo del certamen.

Por su parte, la categoría senior rendirá homenaje a Mario Lamas, recordado ex futbolista del Suda, dando así un reconocimiento a su trayectoria dentro del fútbol local.

Con una estructura renovada y nombres que evocan la historia deportiva de la ciudad, la Copa Gualeguaychú 2026 comenzará a rodar el próximo 18 de febrero, prometiendo una nueva edición cargada de competencia, emoción y sentido de pertenencia.

Las zonas quedaron conformadas de la siguiente manera:

Copa Víctor Hugo Marchesini

Grupo A

Juvenil del Norte

Central Larroque

Pueblo Nuevo

Grupo B

Sportivo Larroque

Central Entrerriano

Camioneros

Grupo C

Deportivo Gurises

Unión del Suburbio

Deportivo Urdinarrain

Grupo D

Independiente

La Vencedora

Sud América

Grupo E

Cerro Porteño

Juventud Unida

Isleños Independientes

Grupo F

Social San Antonio

Sporting

Defensores del Sur

Grupo G

Juventud Carbo

Black River

Sarmiento

Grupo H

Juventud Urdinarrain

Atlético Sur

Defensores del Oeste

Femenino

Copa Stella Maris Brugna

Grupo A

Deportivo Urdinarrain

Cerro Porteño

La Vencedora

Grupo B

Independiente

Sarmiento

Defensores del Sur

Grupo C

Huracán

Unión del Suburbio

Sporting

Grupo D

Isleños Independientes

Juvenil del Norte

Juventud Unida

