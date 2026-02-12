Se presentó oficialmente la Copa Gualeguaychú 2026 en el centro de convenciones

La competencia masculina llevará el nombre de Víctor Hugo Marchesini, en homenaje a uno de los grandes futbolistas que tuvo nuestra ciudad, nacido en Central Entrerriano, brilló en el fútbol argentino en Ferro Carril Oeste y Boca Jrs con un paso por la selección Argentina. El torneo estará conformado por ocho zonas de tres equipos cada una y tendrá como hecho saliente el debut de Social y Deportivo San Antonio y de Juventud y Ferrocarril Unidos de Carbó, que se suman por primera vez a la competencia.
En la rama femenina, la copa llevará el nombre de Stella Maris Brugna histórica empleada de la liga departamental y se disputará en cuatro grupos de tres equipos cada uno. La novedad más destacada será la ausencia de Sud América, institución que no formará parte de esta edición, marcando un cambio significativo en el mapa competitivo del certamen.
Por su parte, la categoría senior rendirá homenaje a Mario Lamas, recordado ex futbolista del Suda, dando así un reconocimiento a su trayectoria dentro del fútbol local.
Con una estructura renovada y nombres que evocan la historia deportiva de la ciudad, la Copa Gualeguaychú 2026 comenzará a rodar el próximo 18 de febrero, prometiendo una nueva edición cargada de competencia, emoción y sentido de pertenencia.
Las zonas quedaron conformadas de la siguiente manera:
Copa Víctor Hugo Marchesini
Grupo A
Juvenil del Norte
Central Larroque
Pueblo Nuevo
Grupo B
Sportivo Larroque
Central Entrerriano
Camioneros
Grupo C
Deportivo Gurises
Unión del Suburbio
Deportivo Urdinarrain
Grupo D
Independiente
La Vencedora
Sud América
Grupo E
Cerro Porteño
Juventud Unida
Isleños Independientes
Grupo F
Social San Antonio
Sporting
Defensores del Sur
Grupo G
Juventud Carbo
Black River
Sarmiento
Grupo H
Juventud Urdinarrain
Atlético Sur
Defensores del Oeste
Femenino
Copa Stella Maris Brugna
Grupo A
Deportivo Urdinarrain
Cerro Porteño
La Vencedora
Grupo B
Independiente
Sarmiento
Defensores del Sur
Grupo C
Huracán
Unión del Suburbio
Sporting
Grupo D
Isleños Independientes
Juvenil del Norte
Juventud Unida