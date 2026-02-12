 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes COPA GUALEGUAYCHÚ

Se presentó oficialmente la Copa Gualeguaychú 2026 en el centro de convenciones

En el salón de convenciones del Corsódromo de la ciudad se realizó este miércoles la presentación oficial de la Copa Gualeguaychú 2026, certamen que volverá a reunir al fútbol local en sus ramas masculina, femenina y senior.

12 Feb, 2026, 01:13 AM
Crédito: Mauricio Ríos

La competencia masculina llevará el nombre de Víctor Hugo Marchesini, en homenaje a uno de los grandes futbolistas que tuvo nuestra ciudad, nacido en Central Entrerriano, brilló en el fútbol argentino en Ferro Carril Oeste y Boca Jrs con un paso por la selección Argentina. El torneo estará conformado por ocho zonas de tres equipos cada una y tendrá como hecho saliente el debut de Social y Deportivo San Antonio y de Juventud y Ferrocarril Unidos de Carbó, que se suman por primera vez a la competencia.

En la rama femenina, la copa llevará el nombre de Stella Maris Brugna histórica empleada de la liga departamental y se disputará en cuatro grupos de tres equipos cada uno. La novedad más destacada será la ausencia de Sud América, institución que no formará parte de esta edición, marcando un cambio significativo en el mapa competitivo del certamen.

Por su parte, la categoría senior rendirá homenaje a Mario Lamas, recordado ex futbolista del Suda, dando así un reconocimiento a su trayectoria dentro del fútbol local.

Con una estructura renovada y nombres que evocan la historia deportiva de la ciudad, la Copa Gualeguaychú 2026 comenzará a rodar el próximo 18 de febrero, prometiendo una nueva edición cargada de competencia, emoción y sentido de pertenencia.

 

Las zonas quedaron conformadas de la siguiente manera:

Copa Víctor Hugo Marchesini

Grupo A

Juvenil del Norte

Central Larroque

Pueblo Nuevo

 

Grupo B

Sportivo Larroque

Central Entrerriano

Camioneros

 

Grupo C

Deportivo Gurises

Unión del Suburbio

Deportivo Urdinarrain

 

Grupo D

Independiente

La Vencedora

Sud América

 

Grupo E

Cerro Porteño

Juventud Unida

Isleños Independientes

 

Grupo F

Social San Antonio

Sporting

Defensores del Sur

 

Grupo G

Juventud Carbo

Black River

Sarmiento

 

Grupo H

Juventud Urdinarrain

Atlético Sur

Defensores del Oeste

 

Femenino

Copa Stella Maris Brugna

Grupo A

Deportivo Urdinarrain

Cerro Porteño

La Vencedora

 

Grupo B

Independiente

Sarmiento

Defensores del Sur

 

Grupo C

Huracán

Unión del Suburbio

Sporting

 

Grupo D

Isleños Independientes

Juvenil del Norte

Juventud Unida

Temas

COPA GUALEGUAYCHÚ

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso