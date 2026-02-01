Otro Gualeguaychúense frente a Lionel Messi

Mucho se habló en el último tiempo de los enfrentamientos entre Orlando City, con Martín Ojeda, y el Inter Miami de Lionel Messi. Pero ahora fue otro futbolista de Gualeguaychú el que tuvo la oportunidad de medirse ante el mejor jugador del mundo. Se trata de Juan “el Pepe” Bauzá, quien enfrentó al Inter en un partido amistoso defendiendo la camiseta de Atlético Nacional de Medellín.

El encuentro se disputó en el estadio Atanasio Girardot, con un marco imponente. En el primer tiempo, a los 25 minutos, el conjunto colombiano se puso en ventaja con un gol de Juan Manuel Rengifo y se fue al descanso ganando 1 a 0. Sobre el final de esa etapa, Lionel Messi tuvo el empate con un remate preciso, pero el arquero David Ospina respondió de gran manera para mantener la diferencia.

En el segundo tiempo ingresó Juan Bauzá y el Inter Miami salió decidido a dar vuelta el resultado. A los 10 minutos llegó la igualdad: Messi sacó un potente remate desde afuera del área, la pelota dio en el palo y el rebote le quedó a Luis Suárez, que solo tuvo que empujarla para el 1 a 1 parcial.

El astro argentino dejó el campo de juego a los 31 minutos del complemento, en medio de una enorme ovación del público, que lo despidió con aplausos y cánticos. Cuando el partido parecía encaminarse al empate, tras una buena jugada, Elkin Rivero se llevó la pelota puesta y, en contra, sobre el final para darle la victoria al conjunto estadounidense, que contó también con la presencia de Rodrigo De Paul.

Una noche especial e inolvidable para Juan Bauzá, que sumó su nombre a la lista de futbolistas Gualeguaychúenses que tuvieron el privilegio de enfrentar cara a cara a Lionel Messi.