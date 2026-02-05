 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Liga Federal Voley

Pescadores no se detiene y sumó otra victoria en la Liga Federal

El equipo de Gualeguaychú venció con autoridad a la Escuela Municipal de Puerto San Julián por 3 a 0 y mantiene su andar triunfador en San Juan.

5 Feb, 2026, 22:58 PM

Pescadores sigue a paso firme en la Liga Federal de Voleibol y este jueves volvió a demostrar su potencial al vencer a la Escuela Municipal de Puerto San Julián por 3 a 0. El conjunto dirigido por Joaquín Sartori se impuso con parciales de 25-15, 25-13 y 25-15, en un encuentro que ratificó el buen momento del equipo azul.

El primer set fue el más parejo del partido. El desarrollo se mantuvo equilibrado hasta el tiempo muerto, cuando Pescadores logró despegarse en el marcador (16-11). A partir de allí, el equipo de nuestra ciudad creció en su juego, fue contundente en ataque y cerró el parcial con claridad por 25 a 15.

En el segundo set, Pescadores marcó diferencias desde el inicio. Con mayor potencia y regularidad, el conjunto gualeguaychense dominó las acciones y no le dio chances al equipo de San Julián, que no logró contrarrestar el ritmo impuesto. El parcial terminó 25 a 13.

El último set comenzó nuevamente parejo, pero con el correr de los puntos Pescadores tomó el control del juego. Esa supremacía obligó al conjunto del sur a pedir tiempo muerto, aunque para ese entonces el dominio ya era total. Con autoridad, el equipo cerró el set 25 a 15 y selló una nueva victoria por tres a cero.

Este viernes Pescadores tendrá fecha libre y volverá a presentarse el próximo sábado, enfrentando desde las 16 hs ante Defensores de Moreno con el objetivo de seguir estirando su racha positiva en la Liga Federal.

Temas

Liga Federal Voley

