Pescadores luchó hasta el final, pero el sueño de ascenso se quedó en semifinales

Pescadores dejó todo en la cancha, pero no pudo meterse en la final y pelear por el ascenso a la Liga Nacional de Vóley. Este miércoles cayó en semifinales ante San Rafael Club de Mendoza por tres sets a dos, en un encuentro intenso, cambiante y de alto nivel que se definió recién en el tie break.

El conjunto dirigido por Joaquín Sartori comenzó mejor y mostró su mejor versión en el primer parcial. Con solidez en defensa, contundencia en ataque y un juego colectivo aceitado, se impuso con claridad por 25-15 en apenas 19 minutos, marcando el ritmo del partido.

El segundo set fue muy distinto. Mucho más equilibrado y disputado punto a punto, encontró a ambos equipos alternando el dominio. En el cierre, los mendocinos estuvieron más finos y lograron quedarse con el parcial por 25-23 en 26 minutos, igualando el marcador.

Pescadores reaccionó en el tercero, manteniendo la intensidad y ajustando detalles en recepción y contraataque. Con autoridad, volvió a tomar la delantera tras imponerse 25-19, también en 26 minutos de juego.

El cuarto capítulo volvió a ser parejo y cambiante. San Rafael supo aprovechar mejor los momentos decisivos y terminó cerrándolo 25-22, llevando la definición al tie break.

En el set definitivo, el equipo mendocino mostró mayor efectividad en los puntos clave y terminó quedándose con la victoria por 15-10, asegurando el pasaje a la final y el ascenso a la Liga Nacional, donde enfrentará a Once Unidos en busca del título.

Para Pescadores quedó la bronca lógica por haber estado tan cerca, pero también el orgullo de otra campaña histórica. Este jueves desde las 17 enfrentará a Racing de Castex en el partido por el tercer y cuarto puesto, buscando cerrar el torneo de la mejor manera y volver a dejar bien alto el nombre de la ciudad.

