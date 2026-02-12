Con la mira en la punta, Central Entrerriano recibe a Pico FC

Central Entrerriano regresa al estadio José María Bértora con el ánimo en alza luego de su importante triunfo como visitante frente a Lanús por 76 a 63. El equipo rojinegro buscará extender su racha positiva cuando reciba a Pico Fútbol Club en una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquetbol.

Con récord de 15 triunfos y 6 derrotas, Central se consolidó como el único escolta de Provincial de Rosario y quiere hacerse fuerte nuevamente en casa. El conjunto dirigido por Martín Pascal vuelve al Bértora tras la sólida actuación del último lunes en el Antonio Rotili, donde mostró carácter y buen funcionamiento colectivo. Además, contará con el regreso de su capitán, Mario Ghersetti una pieza clave en la estructura del equipo.

Enfrente estará Pico Fútbol Club, que llega golpeado tras dos exigentes presentaciones como visitante: cayó el lunes ante La Unión por 97 a 75 y al día siguiente perdió frente a Rocamora por 88 a 80 en tiempo suplementario. El desgaste físico podría ser un factor determinante en el desarrollo del juego.

Central intentará imponer su intensidad desde el inicio y aprovechar el cansancio de la visita para seguir sumando y mantenerse en los puestos de privilegio. El encuentro comenzará a las 21 horas en el José María Bértora y será transmitido por Radio Máxima con el equipo de La Barra Deportiva.