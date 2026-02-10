Central sopló fuerte en el Sur y es único escolta de Provincial de Rosario

Central Entrerriano consiguió una victoria de enorme valor en condición de visitante al derrotar a Lanús por 76 a 63, resultado que le permite quedar como único escolta de Provincial de Rosario en la competencia. En un partido cambiante y muy disputado, el equipo de Martín Pascal mostró carácter en el tramo final y lo resolvió con autoridad.
El inicio fue parejo, con Lanús tomando la delantera en el marcador. Un triple de Cristian Pérez igualó el juego en cinco cuando restaban 7’41’’ del primer cuarto y, poco después, el mismo Pérez volvió a castigar desde 6,25 para que Central pasara al frente 10 a 7. El rojinegro presionó bien en defensa y, con un doble de Johu Castillo, logró sacar la máxima hasta ese momento (14-9), situación que obligó al entrenador granate Juan Manuel Anglese a pedir minuto.
Tras el tiempo muerto y con sus tres extranjeros en cancha, Lanús emparejó el trámite, volvió a pasar al frente con un triple de Joaquín Noblega y cerró el primer cuarto arriba por 22 a 20.
El segundo parcial mantuvo la paridad, aunque Central sufrió la temprana tercera falta de Marcos Panozzo, que debió dejar el parquet. Lanús aprovechó y sacó por primera vez cinco de diferencia con un triple de Jorge Díaz y un doble de Edgar Merchant, pero Aquiles Montani respondió con un triple para achicar a 29-27. En un cierre desprolijo, un lanzamiento externo del estadounidense Robert Whitfield permitió que el local se fuera al descanso largo arriba 37 a 34.
En el tercer cuarto Central ajustó las marcas y con un doble de Johu Castillo igualó el juego en 39, lo que derivó en un nuevo tiempo muerto local. Lanús reaccionó y volvió a tomar ventaja (45-41), pero la tercera falta de Franchino lo condicionó. Un par de pérdidas rojinegras le dieron aire al granate, que sacó siete (49-42), hasta que Pascal pidió minuto. La respuesta fue inmediata: Central mejoró y pasó al frente con un doble de Castillo (51-49). En el cierre del cuarto, Castillo cometió su cuarta falta y una técnica sancionada al banco visitante permitió que Lanús se fuera al último descanso arriba 55 a 53.
El último cuarto fue todo de Central. Con un parcial de 6 a 0, el rojinegro pasó al frente 59-55. Noblega cortó la sequía local con un triple, pero allí apareció la jerarquía de Marcos Panozzo, decisivo para que Central estire a seis (66-60) a 2’45’’ del final. Luego, Cristian Zenclussen aportó cuatro puntos consecutivos para marcar la máxima del partido (70-60) y terminar de quebrar a un Lanús que ya no tuvo respuestas.
Con el control del juego y la confianza en alza, Central cerró una victoria contundente por 76 a 63 en Buenos Aires, resultado que lo deja como único escolta de Provincial de Rosario, que cayó en su cancha ante Villa Mitre de Bahía Blanca por 78 a 63.
El rojinegro volverá a jugar el próximo jueves cuando reciba en el José María Bértora a Pico FC, que viene de perder ante La Unión de Colón por 97 a 75, y luego visitará a Rocamora de Concepción del Uruguay.
Ficha técnica:
LANÚS 63
Robert Whitfield III 8, Martín Franchino 3, Joaquín Noblega 8, Edgar Merchant 12, Michael Henry 13(FI), Martín Ferreyra, Jorge Díaz 5, Lucio Reinaudi 6, Francisco Varoni, Federico Helale, Roquez Johnson 8, Tiziano Prome
Entrenador: Juan Manuel Anglese
CENTRAL ENTRERRIANO 76
Lautaro Pividori, Cristian Pérez 14, Aquiles Montani 14, Johu Castillo 10, Nicolás Reynoso 9 (FI), Marcos Panozzo 20, Cristian Zenclussen 7, Juan Siboldi 2, Benjamín Lado, Tomás Caballero, Simón Fux.
Entrenador: Martín Pascal.
Estadio: Antonio Rotili
Jueces: Guillermo Grondona y Rodrigo Reyes Borras.
Progresión: 22 – 20, 37 – 34, 55 – 53, 63 – 76.