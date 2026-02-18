Ajustado triunfo de River sobre Ciudad de Bolívar por 1-0 en la Copa Argentina

El único gol del partido fue convertido por el volante Juan Fernando Quintero, de penal a los 42’ del segundo tiempo.

Con el triunfo, el equipo de Marcelo Gallardo accedió a los 16avos de final, instancia en la que se medirá con Aldosivi, que viene de derrotar a San Miguel por 3-0.

La primera llegada fue de River, a los seis minutos, con un disparo frontal del volante Tomás Galván, el cual fue a las manos del arquero Agustín Rufinetti.

Ciudad Bolívar tuvo su primer acercamiento a los 10 minutos, con un contraataque unipersonal por derecha del delantero Guillermo Sánchez, que culminó en un disparo bajo y a las manos del arquero Santiago Beltrán.

A los 19 minutos, el volante Juan Fernando Quintero enganchó hacia adentro desde el costado derecho del área y remató al segundo palo, con un disparo que fue prolongado por el defensor Gonzalo Montiel y se fue ancho.

El “Millonario” volvió a llegar a los 35 minutos, con un mano a mano por derecha del lateral Gonzalo Montiel que fue desviado por Rufinetti. El rebote le quedó al volante Fausto Vera, cuyo remate de primera tenía destino de gol pero fue desviado al córner por un defensor.

River tuvo la primera jugada clara del complemento a los tres minutos, con un disparo del lateral Matías Viña que dio en el travesaño.

A los 20 minutos, un tiro libre cercano al área grande de Juan Fernando Quintero fue desviado en la barrera y se fue cerca del palo derecho de Rufinetti.

Un minuto después, un córner desde la izquierda llegó al segundo palo para el cabezazo de Viña, que remató bajo pero no pudo con Rufinetti, que contuvo sobre su poste izquierdo.

A los 41 minutos, mediante un penal por una falta sobre el delantero Joaquín Freitas, “Juanfer” Quintero marcó el 1-0, con un remate centralizado y cargado de potencia, que le dio la clasificación al “Millonario”.

Síntesis:

Estadio: Único La Pedrera.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Carlos Cuello; Alex Díaz, Nahuel Yeri, Brian Quintana, Arnaldo González; Guillermo Sánchez, Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

Gol en el segundo tiempo: 42 m. Juan Fernando Quintero, de penal (R).

Cambios en el segundo tiempo: 14m. Facundo Colidio por Fausto Vera (R), Ian Subiabre por Agustín Ruberto (R) y Joaquín Freitas por Maximiliano Salas (R); Facundo Mucignat por Guillermo Sánchez (C) y Brian Duarte por Khalil Caraballo (C), 27m. Jonatán Maciel por Agustín Paredes (C) y Federico Peralta por Arnaldo González (C); 36m. Santiago Lencina por Tomás Galván (R) y Lautaro Villegas por Brian Quintana (C); 45m. Giuliano Galoppo por Juan Fernando Quintero (R).

