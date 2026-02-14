Juventud Unida va por el ascenso ante Defensores de Puerto Vilelas

La hora de la verdad llegó para Juventud Unida de Gualeguaychú, que este domingo disputará la final del Torneo Regional Amateur frente a Defensores de Puerto Vilelas, en busca del ascenso al Federal A.

El encuentro se jugará en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione, cancha de Club Atlético Mitre, desde las 18 horas, y contará con el arbitraje del cordobés Matías Bilione Carpio. El partido podrá seguirse a través de Radio Máxima y también por el canal de YouTube de La Barra Deportiva.

El Albiceleste vuelve a estar cara a cara con la historia. La final que había quedado trunca en la temporada 2023/24 —cuando cayó en semifinales por penales ante Colón de San Justo— y la dolorosa definición de la Región Litoral Sur frente a Ben Hur de Rafaela en la temporada pasada, también desde los doce pasos, forman parte de un camino que estuvo cerca pero no alcanzó. Dicen que la tercera es la vencida, y Juventud Unida logró nuevamente instalarse en la final soñada.

Enfrente estará la sorpresa del torneo, el conjunto chaqueño que eliminó nada menos que a Guaraní Antonio Franco, imponiéndose en Posadas y sellando la clasificación con un empate en Resistencia. Defensores es un equipo sólido, con futbolistas de experiencia como el histórico Cristian Tabaqui —con pasado en Chaco For Ever y el propio Guaraní— que aporta presencia en la zaga central. En el mediocampo se destaca Leonel Liz, ex Sarmiento de Chaco, mientras que en ofensiva sobresalen Gonzalo Ríos y Gustavo Carballo.

Juventud partió el viernes pasadas las 21 hs desde la sede del club rumbo a Santiago del Estero, donde quedó concentrado a la espera del compromiso decisivo. Una multitud despidió al plantel con un emotivo banderazo que llenó de entusiasmo a la delegación. Se estima que alrededor de 600 hinchas estarán presentes acompañando al equipo que sueña con regresar al Federal A, categoría que perdió en 2022.

De no mediar inconvenientes, el entrenador Miguel Fullana repetiría el mismo once que utilizó en San Justo, en Gualeguaychú ante Rafaela y en la revancha en la Cuenca Lechera. Juventud Unida tiene una nueva oportunidad. El desafío es grande, pero la ilusión es aún mayor.

Si al cabo de los 90 minutos reglamentarios el partido termina igualado, habrá penales para definir el equipo que ascienda al Torneo Federal "A" 2.026.

EL decano quiere ser federal. Foto: Mauricio Ríos

Ficha técnica:

Cancha: Doctores José y Antonio Castiglione

Hora de comienzo: 18:00 hs

Juez: Matías Billone Carpio

Asistentes: Emanuel Serale y Matías González

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López

Leandro Larrea, Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano

Maximiliano Solari, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

DEFENSORES PUERTO VILELAS

Leandro Ledesma;

William Fernández, Cristian Tabaqui, Leonardo Navarro y Nahuel Molina;

Rodrigo Montenegro, Leonel Niz, Lautaro Ramírez Remotti y Jonatán Canario;

Gonzalo Ríos, Gustavo Carballo.

DT: Joaquín Espíndola

