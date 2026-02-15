Juventud Unida se quedó a un paso: el ascenso fue para Defensores en los penales

El sueño de ascenso se quedó en los penales Crédito: Mauricio Ríos

El sueño de Juventud Unida se quedó trunco en la definición más cruel. Tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, el conjunto entrerriano perdió 7-6 en la tanda de penales frente a Defensores de Puerto Vilelas y vio escaparse el ansiado ascenso.

Fue una final típica, cerrada, trabada y con mucha tensión. En el primer tiempo, Juventud intentó asumir la iniciativa, pero se topó con una defensa chaqueña firme y ordenada que le impidió encontrar claridad en los últimos metros. La primera situación clara fue para Defensores: Jonatán Canario tuvo una chance inmejorable, pero su remate se estrelló en el palo con el arquero Horst ya vencido.

Sobre el cierre de la etapa inicial, Olivera estuvo cerca para el Decano con un remate al primer palo que exigió una gran respuesta de Ledesma, quien terminaría siendo una de las figuras de la tarde.

En el complemento el partido se abrió. Ambos equipos movieron el banco buscando soluciones. Justo cuando Miguel Fullana apostaba por variantes con los ingresos de Iván Esquivel y Alan Murialdo, llegó el golpe chaqueño. Un error en la salida de Britos derivó en un centro preciso de Larrazábal que encontró la cabeza de Gonzalo Ríos a los 24 minutos para el 1-0.

Juventud sintió el impacto, pero reaccionó. Con empuje y decisión fue en busca del empate y lo consiguió a los 32, con una tremenda definición de Leandro Larrea, fuerte al medio, imposible para Ledesma, para establecer el 1-1.

Como había ocurrido tras el gol de Defensores, el empate generó un momento de desconcierto en el equipo chaqueño, pero el Decano no logró aprovecharlo para liquidar la historia. El partido se fue a los penales.

Desde los doce pasos la serie fue tan pareja como el desarrollo del juego. Sin embargo, en el último disparo, Gerónimo Ávalos malogró su ejecución, que fue contenida por Ledesma. Luego, el propio arquero se encargó de convertir el penal decisivo para desatar el festejo de Defensores y sellar el ascenso.

Juventud Unida luchó hasta el final, estuvo a centímetros de la gloria, pero esta vez la suerte no estuvo de su lado. El sueño quedó en la orilla.

A barajar y dar de nuevo, pero es un duro golpe para el albiceleste que se mostraba muy ilusionado con la posibilidad del ascenso.

Síntesis:

Cancha: Doctores José y Antonio Castiglione

Juez: Matías Billone Carpio

Asistentes: Emanuel Serale y Matías González

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López

Leandro Larrea, Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano

Maximiliano Solari, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

DEFENSORES PUERTO VILELAS

Leandro Ledesma;

Williams Fernández, Cristian Tabaqui, Leonardo Navarro y Nahuel Molina;

Rodrigo Montenegro, Leonel Niz, Lautaro Ramírez Remotti y Jonatán Canario;

Gonzalo Ríos, Gustavo Carballo.

DT: Joaquín Espíndola

Goles: St: 24’ Gonzalo Ríos (DV), 32’ Leandro Larrea (JU)

Cambios: Pt: 36’ Juan Rea por Fernández (DV); St: 20’ Lautaro Larrazábal por Niz (DV), 20’ Ramón Maciel por Canario (DV), 20’ Gonzalo Cañete por Carballo (DV), 23’ Iván Esquivel por Olano (JU), 23’ Agustín Benedetti por Solari (JU), 30’ Alan Murialdo por Benítez (JU), 30’ Gonzalo Ojeda por Molina (DV), 33’ Aramis Serafini por Olivera (JU)

Definición por penales:

Para Juventud Unida marcaron Facundo Britos, Aramis Serafini, Agustin Benedetti, Matías Labaroni, Federico López, Iván Esquivel,

Leandro Ledesma contuvo el penal de Jerónimo Ávalos.

Para Defensores marcaron Gonzalo Ríos, Hugo Brizuela, Gonzalo Cañete, Juan Rea, Rodrigo Montenegro, Gonzalo Ojeda, Leandro Ledesma.

Final: Juventud Unida 6 – Defensores de Vilelas 7.

