Cinco partidos del fútbol argentino corren riesgo de no disputarse por el paro general del jueves

La suspensión de los encuentros sería impulsada por Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC), la cual forma parte de la confederación mencionada.

Sin información oficial por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se espera que la decisión final se tome durante la tarde del miércoles 18 de febrero, cuando se defina si la ley que impulsa la Reforma Laboral se somete a votación o no.

En días intensos en el congreso, al tratarse la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Nacional de Javier Milei, el fútbol argentino se adheriría al paro general determinado por la CGT.

Como forma de protesta ante las modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo que intenta promover el oficialismo, la CGT llamó a un paro general para este jueves 19, día en el que se debería realizar la votación en la Cámara de Diputados, luego de ser aprobada en el senado el jueves pasado.

Así, en un día en el que no habrá transporte público de ningún tipo, el fútbol no será excepción: desde UTEDyC confirman que, aunque hay “circunstancias que hay que tener en cuenta”, si la confederación confirma el paro, no trabajarán en la organización de los partidos, que deberían ser reprogramados.

El paro será confirmado durante la tarde de este miércoles. A las 14:00 se dará un plenario entre la Comisión de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, en la que, una vez que se termine de debatir, se dictaminará si el proyecto de ley es llevado al senado para su votación. En caso de que se confirme la votación, habrá paro general.

Los partidos que podrían verse comprometidos, en el torneo local, son cuatro: Defensa y Justicia – Belgrano, San Lorenzo – Estudiantes de Río Cuarto, Instituto – Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia – Independiente. Además, Lanús debería jugar el partido de ida de la Recopa Sudamericana, como local del Flamengo de Brasil.

Fuente: Noticias Argentinas

Temas LIGA PROFESIONAL