Central no se detiene, venció a Pico FC y estiró su racha ganadora

Central Entrerriano volvió a hacerse fuerte en casa y sumó una nueva victoria al derrotar 96 a 89 a Pico FC, consolidando su gran momento en la competencia. Con una producción ofensiva de alto nivel, el rojinegro contó con un inspirado Nicolás Reynoso, autor de 22 puntos, y con la potencia goleadora de Aquiles Montani, que aportó 21.

El encuentro comenzó con Central marcando el ritmo. Montani y Lautaro Pividori anotaron los primeros puntos del local, aunque la visita emparejó desde el perímetro y, casi sin proponérselo, pasó al frente 11 a 9 con un triple de José Peralta. Sin embargo, el rojinegro reaccionó rápidamente de la mano de Montani, quien convirtió 10 de los 21 puntos de su equipo en el cuarto inicial, que terminó 21 a 17 a favor de los entrerrianos.

En el segundo parcial, el equipo dirigido por Martín Pascal mostró su mejor versión defensiva y de transición. Pividori se destacó recuperando balones y Marcos Panozzo aportó en el goleo para que Central sacara una máxima de 16 puntos (36-20). Aunque Pico achicó sobre el cierre, el local se fue al descanso largo arriba 40 a 30.

El tercer cuarto fue un festival ofensivo. Ambos equipos intercambiaron conversiones, pero Central fue más efectivo. Reynoso brilló con 5 de 7 en dobles, 1 de 2 en triples y 9 de 11 en libres, mientras que Montani castigó desde afuera (5 de 10 en triples). El rojinegro ganó el parcial 36 a 27 y entró al último segmento con una ventaja amplia de 76 a 57.

En el tramo final, un doble de Johu Castillo a falta de 6’46’’ estableció la máxima diferencia del partido: 86 a 62, con 24 puntos de distancia que parecían sentenciar la historia. No obstante, Pico reaccionó ante una merma en la intensidad local y, con un triple de Juan Rodríguez Suppi a 30 segundos del cierre, se colocó a seis (92-86), generando suspenso.

Pero en el momento clave apareció nuevamente Reynoso, que desde la línea de libres aseguró el triunfo. Fue 96 a 89 para Central, que continúa con su racha positiva y ya piensa en su próximo compromiso ante El Talar la semana próxima.

El paranaense tuvo una gran tarea en la recuperación con 7 en total. Foto: Diego Aguirre

Ficha técnica:

CENTRAL ENTRERRIANO 96

Lautaro Pividori 7, Cristian Pérez 6, Aquiles Montani 21, Johu Castillo 6, Nicolás Reynoso 22 (FI), Marcos Panozzo 15, Mario Ghersetti 6, Cristian Zenclussen 6, Juan Siboldi 7, Benjamín Lado, Tomás Caballero, Valentino Berna.

Entrenador: Martín Pascal.

PICO FC 89

Latraius Mosley 15, Juan Rodríguez Suppi 18, Manuel Peyronnet 5, José Peralta 17, Rodrigo Sánchez 15 (FI), Leonardo Mainoldi 4, Felipe Bonfigli 4, Agustín Barbera, Valentín Allier 11, José Kopesky, Pablo Mennichelli,

Entrenador: Gustavo Morla

Estadio: José María Bértora

Jueces: Raúl Lorenzo e Iván Huck Braner.

Progresión: 21 – 17, 40 – 30, 76 – 57, 96 – 89.