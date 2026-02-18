Central va por otro paso firme en el Bértora ante El Talar

Central Entrerriano volverá a presentarse ante su gente este jueves cuando reciba a El Talar en el estadio José María Bértora, desde las 21:30, por una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquet. El encuentro podrá seguirse a través de Radio Máxima con la transmisión del equipo de La Barra Deportiva.

Será el penúltimo compromiso de febrero para el conjunto rojinegro, que transita un tramo clave del calendario con una fuerte localía. Tal como había señalado a fines de enero el entrenador Martín Pascal, el objetivo era claro: hacerse fuerte en casa en una seguidilla que incluía cinco partidos como local y apenas uno como visitante.

Hasta el momento, Central viene cumpliendo con creces ese ideal. Encadena cinco triunfos consecutivos y también logró imponerse en el único juego fuera de casa, ante Lanús, consolidando un gran presente que lo mantiene en plena pelea en la tabla.

En su última presentación, el rojinegro derrotó a Pico Fútbol Club por 96 a 89 en el Bértora. Fue un partido que llegó a dominar por 24 puntos, aunque en el tramo final el conjunto pampeano achicó la diferencia y obligó a Central a cerrar el juego con concentración para sellar la victoria por siete.

El Talar, en tanto, llega con un récord de 10 victorias y 12 derrotas. En su última presentación cayó como local frente a Racing por 65 a 60 y buscará recuperarse en una cancha siempre exigente. El conjunto bonaerense cuenta entre sus filas con el oriundo de Concepción del Uruguay Tomás Verbauwede, uno de los goleadores y piezas clave del equipo.

El encuentro contará con el arbitraje de Sergio Tarifeño y Alberto Ponzo, mientras que la comisionada técnica será Daniela Kessler.

Central intentará extender su racha positiva y sostener la fortaleza en casa, con la premisa clara de seguir construyendo desde el Bértora un camino sólido en esta etapa decisiva de la temporada.