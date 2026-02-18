 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

Central va por otro paso firme en el Bértora ante El Talar

El rojinegro recibe este jueves desde las 21:30 a El Talar por una nueva fecha de la Liga Argentina. Será transmisión de Radio Máxima con el equipo de La Barra Deportiva.

18 Feb, 2026, 00:16 AM
Crédito: Mauricio Ríos

Central Entrerriano volverá a presentarse ante su gente este jueves cuando reciba a El Talar en el estadio José María Bértora, desde las 21:30, por una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquet. El encuentro podrá seguirse a través de Radio Máxima con la transmisión del equipo de La Barra Deportiva.

Será el penúltimo compromiso de febrero para el conjunto rojinegro, que transita un tramo clave del calendario con una fuerte localía. Tal como había señalado a fines de enero el entrenador Martín Pascal, el objetivo era claro: hacerse fuerte en casa en una seguidilla que incluía cinco partidos como local y apenas uno como visitante.

Hasta el momento, Central viene cumpliendo con creces ese ideal. Encadena cinco triunfos consecutivos y también logró imponerse en el único juego fuera de casa, ante Lanús, consolidando un gran presente que lo mantiene en plena pelea en la tabla.

En su última presentación, el rojinegro derrotó a Pico Fútbol Club por 96 a 89 en el Bértora. Fue un partido que llegó a dominar por 24 puntos, aunque en el tramo final el conjunto pampeano achicó la diferencia y obligó a Central a cerrar el juego con concentración para sellar la victoria por siete.

El Talar, en tanto, llega con un récord de 10 victorias y 12 derrotas. En su última presentación cayó como local frente a Racing por 65 a 60 y buscará recuperarse en una cancha siempre exigente. El conjunto bonaerense cuenta entre sus filas con el oriundo de Concepción del Uruguay Tomás Verbauwede, uno de los goleadores y piezas clave del equipo.

El encuentro contará con el arbitraje de Sergio Tarifeño y Alberto Ponzo, mientras que la comisionada técnica será Daniela Kessler.

Central intentará extender su racha positiva y sostener la fortaleza en casa, con la premisa clara de seguir construyendo desde el Bértora un camino sólido en esta etapa decisiva de la temporada.

Temas

LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso