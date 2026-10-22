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Deportes MUNDIAL DE CANOTAJE 2026

Carmina Gómez vivió un debut inolvidable en el Mundial de canotaje

La joven palista de Gualeguaychú, de 16 años, finalizó en el undécimo puesto en su primera competencia mundialista. En su ciudad y ante el aliento de sus compañeras del colegio La Salle, Carmina cumplió el sueño de competir en un campeonato del mundo

22 Oct, 2026, 15:10 PM
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Carmina Gómez debutó en un mundial
Carmina Gómez debutó en un mundial Crédito: Mauricio Ríos
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El Mundial de Maratón de Canotaje que se disputa en Gualeguaychú tuvo este jueves uno de sus momentos más esperados para el deporte local: el debut de Carmina Gómez, la joven palista de 16 años que tuvo la oportunidad de representar a su ciudad en una competencia internacional de primer nivel.

La expectativa era especial. No se trataba solamente de una carrera más, sino de la posibilidad de competir en un campeonato mundial en su propia ciudad, frente a familiares, amigos y el público que se acercó para acompañar a los deportistas.

Foto: Mauricio Ríos
Foto: Mauricio Ríos

Entre quienes siguieron de cerca cada instante de la prueba estuvieron sus compañeras de cuarto año del colegio La Salle, que desde las tribunas alentaron a Carmina y vivieron con emoción su participación en una jornada que seguramente quedará grabada en su memoria.

Carmina tuvo hinchada propia. Foto: Mauricio R&iacute;os
Carmina tuvo hinchada propia. Foto: Mauricio Ríos

En lo estrictamente deportivo, la competencia fue ganada por la rusa Daría Ushakova, quien registró un tiempo de 1:01:40.91. El segundo lugar quedó en manos de Victoria Tran, de Canadá que empleó un tiempo de 01:02:07.86, mientras que la portuguesa María Sousa completó el podio con un registro de 01:04:09.40.

Por su parte, Carmina Gómez cruzó la meta en el undécimo puesto, con un registro de 1:10:45.72, completando así su primera experiencia mundialista.

Foto: Mauricio R&iacute;os
Foto: Mauricio Ríos

Más allá de la posición final y del tiempo conseguido, para la joven representante de Gualeguaychú será una jornada difícil de olvidar. A los 16 años, tuvo la oportunidad de competir en un Mundial, en su tierra, con el aliento de sus compañeras y el orgullo de toda una ciudad.

El resultado forma parte de su camino deportivo, pero la experiencia de haber sido protagonista de una cita mundialista en casa quedará para siempre en su historia.

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