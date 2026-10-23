Racing quiere dar otro paso hacia la clasificación ante Atlético Tala

A tres fechas del cierre de la fase regular, el equipo de Cristian Delgui buscará una victoria clave para consolidarse entre los cuatro primeros y asegurarse la ventaja de localía en los playoffs.

Racing de Gualeguaychú afrontará este jueves un compromiso de suma importancia por una nueva fecha de la Liga Provincial de Clubes de Mayores. Desde las 21:30, en el estadio Antonio Domingo Giusto, recibirá a Atlético Tala, en un encuentro que será dirigido por Ricardo Corradini y Juan Perrota.

La Academia llega en alza y con la confianza renovada después de conseguir una valiosa victoria como visitante frente a Parque Sur de Concepción del Uruguay por 79 a 71. Ese triunfo le permitió consolidarse en el tercer lugar de la tabla, con un récord de ocho victorias y cinco derrotas, cuando solamente restan tres fechas para el cierre de la fase regular.

El objetivo está claro: sumar un nuevo triunfo que le permita dar un paso fundamental hacia la clasificación entre los cuatro mejores del campeonato. Terminar en ese grupo no es un detalle menor, ya que otorga la ventaja de localía en la serie de cuartos de final, un factor que puede resultar determinante en los playoffs.

Del otro lado estará Atlético Tala, un rival de jerarquía que dominó buena parte de la fase regular, aunque en sus últimas presentaciones perdió terreno y fue superado por Regatas, si bien el conjunto talense tiene un partido menos disputado.

El equipo dirigido por Matías Figueira cuenta con nombres importantes dentro de su plantel, como Guillermo Romero, Marcos Acevedo y Santiago Barbiero, entre otros, que lo convierten en un adversario de cuidado.

Sin embargo, Racing también tiene argumentos para ilusionarse. El conjunto dirigido por Cristian Delgui viene mostrando una evolución en su juego y buscará aprovechar el buen momento para hacerse fuerte en casa.

Se viene una prueba exigente para la Academia, de esas que pueden marcar el rumbo de la temporada. Con el respaldo de su gente y la posibilidad de acercarse definitivamente al objetivo de terminar entre los cuatro primeros, Racing sabe que una victoria ante Atlético Tala puede valer mucho más que dos puntos.

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