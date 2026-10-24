El Mundial de Canotaje avanza con figuras internacionales y una destacada actuación entrerriana

Se completó este viernes la quinta jornada del Mundial de Canotaje 2026, durante la cual se mantuvo un alto nivel competitivo con los mejores palistas del mundo de las categorías Junior y Senior mostrando su destreza en el río Gualeguaychú.

Pero además, y a pesar de las lluvias intermitentes a lo largo de la tarde, el marco de público se mantuvo intacto e inalterable con respecto a los últimos días, por lo que el evento deportivo de categoría internacional volvió a brillar en la Costanera de la ciudad.

El campeonato entra ahora en su tramo decisivo, ya que el sábado y el domingo se disputarán las pruebas más exigentes y más importantes del certamen, las cuales además son las más esperadas por los fanáticos del canotaje.

Uno de los puntos fuertes del viernes fue la participación en la ceremonia de premiación del intendente Mauricio Davico; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación Daniel Scioli, y el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Jorge Satto, quienes entregaron medallas a varios de los mejores en diferentes categoría.

Resultados de los deportistas entrerrianos

El deportista local Roberto “Tito” Palacios compitió este viernes en la C1 Hombres Senior – Carrera Corta Final, tras la cual finalizó en el puesto 18° con un tiempo de 00:16:48.08. Tendrá una nueva oportunidad el domingo a las 10.10 cuando corra en Canoa Dobles Senior.

La gran alegría para el público entrerriano llegó de la mano de Magui Garro, de Concepción del Uruguay, quien se quedó con el 3° puesto y la medalla de bronce en la K1 Mujeres Senior – Carrera Corta Final, con un tiempo de 00:12:51.00. El podio lo completaron la española Miriam Vega (2°) y la sueca Melina Andersson, una de las mejores palistas del planeta, que se consagró campeona del mundo. Magui Garro volverá a competir el domingo a las 10.05 en la prueba de dobles mujeres Senior.

Otro de los atractivos de la jornada fue la participación del portugués Fernando Ismael Fernandes Pimenta, es uno de los palistas más laureados e importantes de la historia del canotaje de velocidad y maratón, y que a sus 37 años es un ícono de longevidad deportiva, con más de 180 medallas en eventos internacionales en las categorías K1, K2 y K4.

En Gualeguaychú, el portugués fue una de las grandes atracciones del certamen y compitió contra los mejores del mundo en la K1 Hombres Senior – Carrera Corta Final, una de las pruebas más esperadas de la jornada. Se quedó con el bronce, detrás del danés Mads Pedersen (2°) y del sudafricano Hamish Lovemore (1°). Pimenta volverá a correr el domingo a las 15.15 en dobles de kayak Senior.

El cronograma para este sábado

Durante la jornada del sábado se disputarán las pruebas reinas individuales de larga distancia, con las finales mundiales de K1 Hombres Junior y K1 Hombres Senior, además de K2 Mujeres Junior, K1 Mujeres Senior y C1 Hombres Senior.

Por su parte, durante el domingo, la última jornada, reunirá las finales de C1 Mujeres Senior, K2 Mujeres Senior y C2 Hombres Senior por la mañana; y de K2 Hombres Junior y K2 Hombres Senior de larga distancia por la tarde.

El cierre será con la premiación final y la clausura oficial: a las 16 h se realizará la entrega de copas y la clausura de la ICF, que pondrá fin a un Mundial de Canotaje Gualeguaychú 2026, un evento histórico que tuvo lugar en la ciudad y que reunió a los mejores atletas de estas disciplinas durante una semana que quedará en el recuerdo.

Resultados de jueves y viernes

K1 Femenino Junior - Carrera Corta Final: 1.º Dianora De Bilio (Gran Bretaña), 2.º Karen Andersen (Dinamarca) y en 3.º Lotti Jambor (Hungría).

C1 Femenino Senior - Carrera Corta Final: 1.º Borka Zagyvai (Hungría), 2.º Liudmyla Babak (Ucrania) y en 3.º Aleksandra Vlasova (Atletas Individuales Neutrales).

K1 Femenino Senior - Carrera Corta Final: 1.º Melina Andersson (Suecia), 2.º Miriam Vega (España) y en 3.º María Garro (Argentina).

C1 Masculino Senior - Carrera Corta Final: 1.º Jaime Duro (España), 2.º Ricardo Coelho (Portugal) y en 3.º Serghei Tarnovschi (Moldavia).

Paracanotaje Abierto Femenino: 1.º Myriam Clavreul (Francia), 2.º Leona Johs (Alemania) y en 3.º Martina Willing (Alemania).

Paracanotaje KL1 Masculino: 1.º Maxim Bogatyrev (Kazajistán) y en 2.º Diego Jorge (Argentina).

Paracanotaje KL2 Masculino: 1.º Ricardo Junquera (España), 2.º Markus Swoboda (Austria) y en 3.º Emilio Atamanuk (Argentina).

Paracanotaje KL3 Masculino: 1.º Juan Valle (España), 2.º Nicolás Martínez (España) y en 3.º Timothy Lodge (Gran Bretaña).

Paracanotaje VL3 Femenino: 1.º Thais Freitas (Brasil) y en 2.º Anja Adler (Alemania).

Paracanotaje VL2 Femenino: 1.º Jeanette Chippington (Gran Bretaña).

Paracanotaje VL1 Femenino: 1.º Lillemor Koeper (Alemania), 2.º Adriane Marta (Brasil) y en 3.º Lyne Tremblay (Canadá).

K1 Masculino Junior - Carrera Corta Final: 1.º Keegan Vogt (Sudáfrica), 2.º Armin Palinkas (Hungría) y en 3.º Martim Conceição (Portugal).

K1 Masculino Senior - Carrera Corta Final: 1.º Hamish Lovemore (Sudáfrica), 2.º Mads Pedersen (Dinamarca) y en 3.º Fernando Pimenta (Portugal).

K1 Femenino Junior: 1.º Dianora De Bilio (Gran Bretaña), 2.º Karen Andersen (Dinamarca) y en 3.º Cecilia Abasciano (Italia).

C1 Masculino Sub-23: 1.º Mihaly Pluzsik (Hungría), 2.º Leonardo Barbosa (Portugal) y en 3.º Robin Hirsch (República Checa).

C2 Masculino Junior: 1.º Gabriel Fernandes (Portugal) y en Duarte Cunha (Portugal), 2.º Ákos Takács (Hungría) y en Vince Tóth (Hungría) y en 3.º Adrián Hermelo (España) y en Álvaro Pedrosa (España).

C1 Femenino Sub-23: 1.º Borka Zagyvai (Hungría), 2.º Lili Matkovics (Hungría) y en 3.º Anastasiia Dezhytska (Ucrania).

K1 Femenino Sub-23: 1.º Romana Svecova (Eslovaquia), 2.º Sophie Hansen (Dinamarca) y 3.º Georgia Singe (Sudáfrica).

K1 masculino sub-23: 1.º Valdemar Jorgensen (Dinamarca), 2.º Ivar Buch (Noruega) y 3.º Csanad Sellyei (Hungría).

Fuente: Prensa Municipalidad

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