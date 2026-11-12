Racing pegó primero y quedó a un paso del federal

Racing dio el primer paso en los octavos de final de la Liga Provincial de Básquetbol. En el estadio Antonio Giusto, la Academia derrotó a Ciclista de Paraná por 77 a 67 y quedó a una victoria de conseguir el pasaporte a la próxima edición de la Liga Federal.

Tomás Leuze, con 21 puntos, fue el máximo anotador del conjunto académico, mientras que en la visita se destacó Enzo Passadore, quien terminó con 23 unidades.

El comienzo del partido fue parejo, aunque rápidamente Ciclista encontró en los lanzamientos desde los 6,25 metros una herramienta para tomar distancia. Un triple de Francesco Delbuggio y dos de Pablo Bogado le permitieron a los dirigidos por Mariano Passadore escaparse 14 a 6, obligando a Cristian Delgui a solicitar tiempo muerto.

Racing no encontraba fluidez en su juego y el entrenador probaba variantes para cambiar el desarrollo. Ciclista llegó a establecer una diferencia de ocho puntos (19-11), pero la Academia comenzó a reaccionar y logró cerrar el primer cuarto abajo por 20 a 16.

En el segundo parcial, el local mostró una mejor versión y con un triple de Gian Franco Nicotra pasó al frente por primera vez en la noche (23-22). Sin embargo, dos conversiones desde el perímetro de Nahuel García devolvieron la ventaja a los paranaenses.

Racing no se resignaba y encontró en Santino Luca otro lanzamiento de tres puntos para mantenerse cerca. Pero Ciclista volvió a lastimar desde larga distancia, esta vez con Pablo Bogado, y se fue al descanso largo arriba por 36 a 34.

La segunda mitad comenzó con mucha paridad, hasta que Racing encontró una ráfaga ofensiva que cambió el panorama. Un doble de Santino Luca, sumado a un triple y otro doble de Tomás Leuze, le permitieron al conjunto de Delgui establecer la máxima diferencia hasta ese momento: 46 a 40.

Mariano Passadore pidió tiempo muerto y su equipo logró reaccionar. Un nuevo triple de Pablo Bogado permitió igualar el marcador en 48, lo que llevó a Delgui a detener el juego. Racing respondió nuevamente de la mano de Santino Luca y recuperó la ventaja.

Leuze volvió a castigar desde el perímetro para poner al Verde 53 a 50, pero una pérdida ofensiva le dio a Enzo Passadore la posibilidad de convertir un triple que dejó el partido igualado en 53, con todo por resolverse en los últimos diez minutos.

En el último cuarto apareció la figura de Matías Brasesco. Con seis puntos consecutivos, producto de un triple, un doble y un libre, comenzó a inclinar la balanza en favor de Racing, que se adelantó 59 a 53.

Ciclista intentaba mantenerse en partido, pero Brasesco volvió a encontrar el camino al aro desde los 6,25 metros. Con otros puntos importantes, el jugador académico llegó a 11 unidades en el parcial y Racing consiguió una ventaja de nueve puntos (67-58) que empezaba a encaminar la victoria.

La visita siguió dando pelea, pero la Academia supo manejar los tiempos y terminó de asegurar el triunfo desde la línea de libres, con Juan José Giaveno como protagonista.

Fue victoria de Racing por 77 a 67, un resultado que le permite viajar a Paraná con la tranquilidad de haber hecho los deberes en casa y con la enorme ilusión de conseguir el objetivo.

El viernes, en Paraná, se jugará el segundo punto de la serie. Si vuelve a ganar Racing, habrá conseguido la clasificación a la próxima Liga Federal. En caso de una victoria de Ciclista, la definición se trasladará a un tercer y decisivo encuentro, que se disputará el domingo en el Antonio Giusto.

Ficha técnica:

Racing

Juan José Giaveno 9, Santino Luca 16, Jorge Schaaf 4, Gian Franco Nicotra 7, Tomas Leuze 21 (FI) Mateo Leissa 3, Agustín Martínez 4, Matías Brasesco 13, Gonzalo Delasoie, Bautista Luca, Federico Handera, Juan Carraza, Nicolás Cabezas.

DT: Cristian Delgui

Ciclista

Pablo Bogado 17, Francesco Delbuggio 7, Tobías Caraballo 3, Francisco Bogado 4 X, Enzo Passadore 23 (FI) Eliseo Cassano, Nahuel García 10, Julián Roskopf, Juan Schmidt, Patricio Jacob 3, Agustín Maidana

DT: Mariano Passadore

X- Salió por cinco faltas

Cancha: Antonio Domingo Giusto

Árbitros: Ramiro Barón y Juan Maldonado

Progresión: 16 – 20, 34 – 36, 53 – 53, 77 – 67.

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