Juventud Unida comienza a jugarse el sueño de la final ante Atlético Paraná

El decano va a Paraná en búsqueda de un buen resultado

Dos viejos conocidos vuelven a encontrarse en una serie de 180 minutos que tendrá como premio un lugar en la final regional y la clasificación al Torneo Argentino del Interior. Será transmisión de Radio Máxima y lo podrás ver por el canal de YouTube de La Barra Deportiva.

Juventud Unida inicia el camino de las semifinales de la región litoral sur del Torneo Regional Amateur visitando a Atlético Paraná en el estadio Pedro Mutio. El encuentro comenzará a las 16:30 y marcará el primer capítulo de una serie que promete mucha intensidad entre dos equipos que se conocen muy bien y que tienen una extensa historia de enfrentamientos.

El Gato y el León vuelven a verse las caras. A lo largo de los años se enfrentaron en distintas competencias del fútbol argentino: B Nacional, Federal A, Federal B, Copa Argentina y Torneo Regional Amateur. Solamente les falta cruzarse en Primera División.

Para Juventud, jugar en Paraná representa un desafío importante. Históricamente le ha costado mucho ganar en el Pedro Mutio, donde apenas consiguió dos victorias en 14 presentaciones.

La primera fue el 16 de julio de 2006, cuando por las reválidas para permanecer en el Federal B, el equipo conducido por Miguel Fullana derrotó a Atlético Paraná por 1 a 0, con un gol en contra de Gabriel Gallegos. En la revancha, disputada en el estadio Municipal de Gualeguaychú, igualaron 0 a 0 y el Decano consiguió mantenerse en la categoría.

La segunda victoria llegó el 27 de mayo de 2012. Por los cuartos de final de la temporada 2011/2012, el conjunto dirigido por Norberto Acosta se impuso por 2 a 1, con goles de Leandro Roldán y Juan José Weissen, mientras que Sergio Chitero había marcado para los paranaenses.

En el historial más reciente por el Regional Amateur disputaron cuatro encuentros, con una victoria de Juventud y tres empates. El triunfo del León se produjo el 7 de diciembre de 2024, cuando el equipo conducido por Matías Minich se impuso por 5 a 2 en Gualeguaychú.

También hay un antecedente de definición por penales, que quedó en manos del Decano el 10 de enero de 2024, cuando Benedetti se hizo fuerte desde los doce pasos y consiguió una atajada decisiva para darle la clasificación al conjunto de nuestra ciudad.

Dos equipos que llegan fortalecidos

Atlético Paraná llega invicto a esta instancia. En la fase inicial compartió la Zona 7 con los otros representantes de la capital entrerriana: Neuquén, Don Bosco y Belgrano. Finalizó segundo, detrás de Neuquén, con tres victorias y tres empates.

En los cruces eliminatorios dejó en el camino a Defensores de Pronunciamiento, con un global de 2 a 0, y viene de eliminar a Neuquén con un contundente 4 a 0 en el resultado acumulado.

Juventud, por su parte, terminó primero en la Zona 7, con cuatro victorias y dos empates. Posteriormente eliminó a Don Bosco con un global de 8 a 3 y viene de protagonizar una serie muy exigente ante Achirense.

En el encuentro de ida, disputado en Las Achiras, el Decano consiguió una gran victoria por 2 a 1. Sin embargo, en la revancha perdió 1 a 0 en Gualeguaychú y debió recurrir a los penales, donde se impuso por 5 a 3 para meterse entre los cuatro mejores de la región.

Waldner prepara el equipo

En cuanto a la formación, Atlético Paraná tendrá una variante obligada por la suspensión de Marcos Mendoza, quien se perderá el partido de ida. Su lugar sería ocupado por Raúl Albornoz, mientras que el resto del equipo sería el mismo que viene disputando los últimos encuentros.

Por el lado de Juventud Unida, Daniel Waldner apostaría por los mismos once titulares que vienen de afrontar la serie ante Achirense.

El plantel decano viajará el mismo domingo, con salida desde Gualeguaychú prevista para las 10 de la mañana, rumbo a la capital provincial.

Una serie de 180 minutos

Son partidos que se juegan durante 180 minutos y en los que cada detalle puede resultar determinante. Juventud deberá mejorar algunos aspectos de su funcionamiento para enfrentar a un rival que llega invicto y que ha mostrado mucha solidez en las instancias anteriores.

El objetivo es claro: conseguir un buen resultado en el Pedro Mutio para después definir la clasificación en Gualeguaychú, con el acompañamiento de su gente.

Hay mucho en juego. El ganador de esta llave avanzará a la final de la Región Litoral Sur y, además, conseguirá la clasificación al Torneo Argentino del Interior. El León comienza a transitar una nueva instancia decisiva, con la ilusión intacta de seguir haciendo historia.

Ficha técnica:

Cancha: Pedro Mutio

Hora de comienzo: 16:30 hs

Juez: Santiago Mereles

Asistentes: Claudio Chapela y Daniel Pereyra

Cuarto árbitro: Felipe Monserrat

ATLÉTICO PARANÁ

Abraham Reartes

Josué Correa, Agustín Albano, Raúl Albornoz, Jorge Aruga

Santino Sottocorno, Facundo Cima, Leandro Ilari, Nahuel Franco

Juan Bircher, Francisco Giaccio

DT: Nicolás Suárez

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro, Federico López

Luciano Maidana, Aramis Serafini, Facundo Maldonado, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Damián de Hoyos

DT: Daniel Waldner

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