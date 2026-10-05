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Deportes Regional Amateur

Juventud Unida ya tiene rival: Don Bosco de Paraná

El Decano enfrentará al conjunto paranaense en la segunda ronda de la fase final del Torneo Regional Amateur. El primer partido será en Paraná y la revancha se disputará en Gualeguaychú.

5 Oct, 2026, 17:26 PM
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Crédito: Mauricio Ríos
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El Consejo Federal dio a conocer este lunes por la tarde la programación de la fase final del Torneo Regional Amateur y, tal como se venía manejando, Juventud Unida enfrentará a Don Bosco de Paraná en la segunda ronda de la competencia.

La serie comenzará en la capital entrerriana, donde el equipo dirigido por Daniel Waldner visitará a Don Bosco, mientras que la revancha se disputará en el estadio del Decano, en Gualeguaychú. El conjunto albiceleste tendrá así la posibilidad de definir la clasificación ante su gente.

El cuadro de la fase final también quedó definido. Achirense se medirá con Comunicaciones de Concordia, y el ganador de esa serie será el rival del vencedor del cruce entre Juventud Unida y Don Bosco.

Por el otro sector del cuadro, Defensores de Pronunciamiento enfrentará a Atlético Paraná, mientras que Recreativo San Jorge se medirá con Neuquén de Paraná.

Una de las noticias más importantes para Juventud Unida es que, de avanzar, su camino hasta la final será íntegramente frente a equipos entrerrianos. El Decano no tendrá que salir de la provincia en las próximas instancias y, en caso de alcanzar la definición del torneo, enfrentará a un representante santafesino.

Además, la ventaja será importante: Juventud Unida definirá todas las series como local en Gualeguaychú, incluyendo una eventual final regional.

Después de quedarse con el primer lugar de la Zona 7 y de cerrar la fase clasificatoria con una goleada histórica sobre Sauce de Colón, el Decano ya conoce el camino que deberá recorrer para ir en busca del gran objetivo: el ascenso al federal A

 

Así serán los cruces de segunda fase:

Don Bosco (Paraná) vs Juventud Unida (Gualeguaychú)

Achirense (Colonia Las Achiras) vs Comunicaciones (Concordia)

DEPRO vs Atlético Paraná

Recreativo San Jorge vs Atlético Neuquén (Paraná)

Cosmos FC vs Sportivo Ben Hur (Rafaela)

Studebaker (Villa Cañás) vs Juventud (Esperanza)

Atlético San Jorge (San Jorge) vs Colón (San Justo)

Sanjustino (San Justo) vs Los Andes (Alcorta)

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