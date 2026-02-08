Juventud Unida va por el pase a la final por el ascenso

Juventud Unida busca el pase a la final por el ascenso Crédito: Mauricio Ríos

Juventud Unida afrontará este sábado por la noche un partido clave en su camino dentro del Torneo Regional Amateur. Desde las 21 horas, el conjunto de Gualeguaychú visitará a Ben Hur de Rafaela en el estadio Néstor Zenklusen, en el encuentro de vuelta de la serie que definirá uno de los finalistas por el ascenso.

Luego de la victoria conseguida en el duelo de ida ante el elenco rafaelino, los dirigidos por Miguel Fullana intentarán defender la diferencia lograda en Gualeguaychú para seguir avanzando hacia el gran objetivo de la temporada. Al Decano le restan apenas dos pasos para alcanzar el ascenso, aunque en el plantel saben que nada está definido y que enfrente habrá un rival que saldrá a jugarse todo.

Juventud Unida mantendrá la premisa de “equipo que gana no se toca”, por lo que repetiría los mismos once que se impusieron en el primer cruce. Del lado de Ben Hur, el entrenador Carlos Trullet tendrá una baja obligada: Juan Bono, expulsado en el partido de ida, fue sancionado con dos fechas de suspensión y no podrá estar presente. Su lugar sería ocupado por Hernán González, quien integró el banco de suplentes en Gualeguaychú pero no sumó minutos.

El Decano viajó este sábado hacia Esperanza, donde quedó concentrado a la espera del trascendental compromiso. El encuentro será transmitido en vivo por Radio Máxima con el equipo de La Barra Deportiva, para que toda la región pueda acompañar a Juventud Unida en una noche que puede ser histórica.

El ganador de esta llave enfrentará en escenario a definir a Defensores de Vilelas que este sábado empató con Guaraní Antonio Franco 1 a 1, Gustavo Carballo abrió la cuenta para el conjunto chaqueño y lo igualó para el franjeado Leonardo Galeano de tiro libre. Por el global de 2 a 1 pasó Defensores.

Ficha técnica:

Cancha: Néstor Zenklusen

Hora de comienzo: 21:00 hs

Juez: Leandro Sosa Abrile

Asistentes: Cristian Herrera y Bruno Pezzotta

Cuarto árbitro: Pablo Ramírez

SPORTIVO BEN HUR

Matías Astrada

Facundo Jofre, Ángel López Alba, Elías Medeiro

Franco Villalba, Lautaro Fleita, Leandro Sola, Ramiro Contrera

Sebastián Jiménez

Hernán González, Kevin Velázquez.

DT: Carlos Trullet.

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López

Leandro Larrea, Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano

Maximiliano Solari, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

Temas Regional Amateur