Deportes Liga Federal Voley

Pescadores volvió a ganar y quedó a un paso de la clasificación

El equipo de Gualeguaychú superó a Defensores de Moreno por 3 a 1, se adueñó de la cima del Grupo B y definirá su ubicación final este domingo ante Hispano de San Juan.

7 Feb, 2026, 19:20 PM
Pescadores manda en el grupo B
Pescadores manda en el grupo B Crédito: Facebook oficial FEVA

Pescadores dio otro paso firme en la Liga Federal de Vóley y volvió a celebrar en un partido clave. Enfrentando a un rival directo en la lucha por el pase a los octavos de final, el conjunto entrerriano venció a Defensores de Moreno de Buenos Aires por 3 a 1, con parciales de 25-22, 17-25, 25-19 y 25-17, para quedar como único puntero del Grupo B.

El encuentro comenzó muy equilibrado, con ambos equipos mostrando intensidad y buen nivel. Pescadores se llevó el primer set por un ajustado 25-22, pero Defensores reaccionó en el segundo parcial y emparejó el trámite al imponerse 25-17.

A partir de allí, el equipo de Gualeguaychú mostró su mejor versión. Con solidez en el bloqueo, mayor efectividad en ataque y un juego colectivo más ordenado, Pescadores dominó el tercer y cuarto set, cerrándolos con autoridad por 25-19 y 25-17 para sellar una victoria fundamental.

Facebook oficial FEVA
Facebook oficial FEVA

Con este triunfo, Pescadores quedó como único líder del Grupo B y se aseguró llegar a la última fecha con grandes chances de clasificación. Este domingo desde las 19:30 hs afrontará el cierre de la fase ante Club Hispano de San Juan, partido en el que definirá su posición final de cara a los cruces decisivos del torneo.

Liga Federal Voley

