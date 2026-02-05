Pescadores debutó con victoria en la Liga Federal de Vóley

Comenzó la Liga Federal de Vóley en San Juan y Pescadores de Gualeguaychú tuvo un estreno soñado. En su debut, el equipo entrerriano superó con claridad a Ciudad de Nieva de Jujuy por 3 a 0, con parciales de 25-23, 25-14 y 25-13, mostrando solidez y buen funcionamiento colectivo desde el inicio.

El conjunto dirigido por el ruso Joaquín Sartori no dejó dudas a lo largo del encuentro y marcó diferencias en los momentos clave, apoyado en un juego ordenado, eficacia en ataque y firmeza en defensa. Con este triunfo, Pescadores comenzó su camino en el certamen nacional de la mejor manera.

El plantel estuvo integrado por César Fernández, Mauricio Gómez, Fedrigo, Lautaro Cañete, Valentín Lescano, Enzo Alegre, Ramiro Schonfeld, Enzo Escalada, Alejandro Preisler, Nicolás Grané, Valentín Nikodem, Valentino Briozzi, Walter Rigoni, y los líberos, Leo Felker y Lázaro Córdoba.

La actividad continuará este jueves, cuando Pescadores tenga su segunda presentación en la Liga Federal. Desde las 19:30, el equipo de Gualeguaychú se medirá ante Municipalidad de Puerto San Julián, con el objetivo de seguir sumando y afianzarse en el torneo.

