Deportes LIGA PROFESIONAL

Con un gol de Di María, Racing perdió con Rosario Central en Avellaneda

Racing perdió 2-1 con Rosario Central, en condición de local, en el marco de la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026.

28 Ene, 2026, 23:50 PM

El capitán Ángel Di María abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo y Alejo Véliz amplió la ventaja a los 35 minutos.

Sobre el final del primer tiempo, a los 46 minutos, el delantero Adrián Martínez descontó para la ´Academia´.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas sumó su segunda derrota consecutiva en este Torneo Apertura y aún no tiene puntos en el certamen. En la próxima fecha, visitará el estadio José Dellagiovanna para enfrentar a Tigre el lunes desde las 19.45 horas.

Por su parte, los de Jorge Almirón consiguieron su primer triunfo en este Torneo Apertura y suma sus primeros tres puntos. En la próxima fecha, recibirá a River el domingo a las 21.30 horas en el estadio Gigante de Arroyito.

El campeón del mundo Di María abrió el marcador a los 24 minutos de juego. Tras un saque del arco de Jeremías Ledesma, la pelota le cayó al campeón del mundo que abrió a su derecha para el delantero Alejo Véliz.

Este último tocó al medio para el chileno Vicente Pizarro que volvió a abrir a su izquierda para Di María que hizo pasar de largo a Santiago Sosa con un sutil enganche, entró al área y sacó un exquisito remate de tres dedos que se coló en el palo derecho del arquero Facundo Cambeses.

A los 35 minutos, el delantero Véliz puso el 2-0 para Rosario Central. En un contragolpe con espacios conducido por Di María, el campeón del mundo abrió a su izquierda para el colombiano Jaminton Campaz que metió el pase al segundo palo para Véliz que, cayéndose, se la cruzó al arquero Cambeses y puso el segundo del ´Canalla´.

Sobre el final del primer tiempo, a los 46 minutos, el delantero Martínez descontó para Racing. Tras un gran desborde y centro de Santiago Solari desde la izquierda, la pelota cayó en el vértice del área chica donde Martínez desvió la trayectoria del balón con un gran frentazo e infló la red.

 

Síntesis:

Estadio: Presidente Perón, Avellaneda.

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Lucas Novelli.

Racing Club: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Matko Miljevic; Santiago Solari, Valentín Carboni y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sandez; Vicente Pizarro, Franco Ibarra, Enzo Giménez, Jaminton Campaz, Ángel Di María; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

 

Goles en el primer tiempo: 24m. Ángel Di María (RC); 35m. Alejo Véliz (RC); 46m. Adrián Martínez (R)

 

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Alexis Soto por Agustín Sandez (RC); 15m. Tomás Conechny por Valentín Carboni (R); 19m. Federico Navarro por Jaminton Campaz (RC); 22m. Enzo Copetti por Alejo Véliz (RC); 25m. Matías Zaracho por Juan Nardoni (R) y Baltasar Rodríguez por Nazareno Colombo (R); 34m. Duvan Vergara por Santiago Solari (R); 43m. Luca Raffin por Ángel Di María (RC).

 

Fuente: Noticias Argentinas

LIGA PROFESIONAL

