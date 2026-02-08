El dream team de Gallardo humillado en el Monumental

Los goles del ´Matador´ fueron convertidos por Tiago Serrago, David Romero e

Ignacio Russo en dos oportunidades, descontó para River Lautaro Rivero que sufrió la expulsión de Fausto Vera.

Con este histórico triunfo, el equipo de Diego Dabove escaló a lo más alto de la Zona B con 10 puntos. En la próxima fecha, Tigre recibirá a Aldosivi de Mar del Plata el jueves a las 19 horas en el estadio José Dellagiovanna.

Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo sufrió su primera derrota en el Torneo Apertura y de una manera catastrófica. En la próxima fecha, visitará a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona el jueves 21.15 horas.

El ´Matador´ abrió la cuenta a los 6 minutos con el gol de Tiago Serrago, de inferiores en River. Tras un rebote en la pierna del defensor uruguayo Matías Viña, el remate se desvió y el arquero Santiago Beltrán no pudo hacer nada.

David Romero anotó el segundo gol de Tigre a los 16 minutos, tras una mala salida de River en la que Ignacio Russo salió a la contra y asistió a su compañero que remató cruzado y aumentó el marcador.

En el complemento, a los 4 minutos, Russo marcó el tercer gol para Tigre. Tras una salida fallida desde el fondo de Aníbal Moreno, la pelota le quedó a Russo mano a mano ante el arquero Santiago Beltrán, definió a la derecha y puso el 3-0.

A los 22 minutos, nuevamente como en casi todo el partido y aún más con la expulsión de Fausto Vera en River, Russo y David Romero se fueron mano a mano ante los defensores centrales Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero de contragolpe y, esta vez, Romero dejó solo a Russo ante el arquero Santiago Beltrán, al cual le definió cruzado y puso el 4-0.

Lautaro Rivero descontó para River a los 44 minutos. El defensor recibió la pelota en la medialuna del área y sacó un buen remate que entró pegado al palo izquierdo del arquero Felipe Zenobio que solo atinó a ver la pelota ingresar.

Síntesis:

Estadio: Monumental, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Yamil Possi.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Goles en el primer tiempo: 6m. Tiago Serrago (T); 16m. David Romero (T)

Goles en el segundo tiempo: 4m. Ignacio Russo (T); 22m. Ignacio Russo (T); 44m. Lautaro Rivero (R)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Marcos Acuña por Matías Viña (R); 16m. Agustín Ruberto por Facundo Colidio (R); 27m. Martín Garay por Valentín Moreno (T), Gonzalo Piñeiro por Bruno Leyes (T), Gonzalo Martínez por Elías Cabrera (T), Giuliano Galoppo por Tomás Galván (R), Kevin Castaño por Juan Fernando Quintero (R) y Ian Subiabre por Maximiliano Salas (R); 35m. Santiago López por David Romero (T); 38m. Joaquín Mosqueira por Tiago Serrago (T).

Incidencias en el segundo tiempo: 14m. Expulsado Fausto Vera (R).

Fuente: Noticias Argentinas

Temas LIGA PROFESIONAL