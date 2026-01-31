 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

Central cortó su racha de victorias en Avellaneda

El rojinegro cayó ante Racing 65 a 52 y vio frenada su seguidilla de siete triunfos consecutivos. La bajísima eficacia en triples (2 de 23) fue determinante. El miércoles recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata.

31 Ene, 2026, 00:57 AM
Crédito: Prensa Racing Club

Central Entrerriano no pudo sostener su gran momento y perdió este viernes por la noche frente a Racing de Avellaneda por 65 a 52, en un partido donde la falta de efectividad, especialmente desde el perímetro, terminó siendo clave. De esta manera, el equipo de Martín Pascal cortó una racha de siete victorias consecutivas.

El comienzo fue flojo para el rojinegro, con muchas imprecisiones y sin poder convertir en ataque. La Academia aprovechó ese pasaje y se puso rápidamente 5 a 0. Central estuvo más de tres minutos sin anotar hasta que el ecuatoriano Johu Castillo rompió la sequía con un doble. Aun así, al rojinegro le costaba encontrar su juego y el primer cuarto terminó con ventaja mínima para el local, 15 a 14.

En el segundo parcial, Central emparejó el desarrollo, pero continuó fallando desde el perímetro. Racing, más efectivo, logró mantenerse al frente en el marcador. Recién en su duodécimo intento llegó el primer triple rojinegro, convertido por Aquiles Montani. Al descanso largo, la academia se fue arriba 30 a 26.

El tercer cuarto mantuvo la misma tónica: Central siguió impreciso y no lograba descontar la diferencia de seis puntos. Un doble de Tiago López le dio a Racing la máxima hasta ese momento (34-26 a 7’20’’ del final). Montani cortó nuevamente la sequía con un simple, pero Fernando Fuenmayor, con un triple, estiró la ventaja a once (38-27). Mario Ghersetti respondió desde larga distancia para achicar a ocho (42-34), y luego Juan Siboldi acercó a Central a seis (42-36), lo que obligó al tiempo muerto del entrenador académico Juan Pablo Boadaz. Sin embargo, el rojinegro volvió a sufrir en ataque y cerró el cuarto abajo 44 a 37.

En el último parcial, Central no pudo reducir la diferencia. A la falta de efectividad en triples se le sumaron fallos desde la línea de libres. A pesar del esfuerzo y la entrega de Siboldi, Racing volvió a golpear: una pérdida de Johu Castillo terminó en doble de Fuenmayor para el 60 a 47, máxima del encuentro, y nuevo tiempo muerto pedido por Pascal. Otro triple de Fuenmayor terminó de encaminar el triunfo del local, mientras Central seguía enemistado con el aro.

El rojinegro ahora deberá dar vuelta rápidamente la página, ya que el próximo miércoles recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el José María Bértora, buscando volver a la senda del triunfo.

 

Ficha técnica:

RACING AVELLANEDA 65

Galo Terrera 9, Tiago López 9, Néstor López 3, Rafael Rosende 9, Fernando Fuenmayor 17 (FI), Mariano Fernández 6, Matías Núñez 6, José Torrens 4, Luciano Silva 2, Juan Corbera, Mateo Sánchez, Luca Gagliardi.

Entrenador: Juan Pablo Boadaz

 

CENTRAL ENTRERRIANO 52

Lautaro Pividori 9, Cristian Zenclussen 4, Aquiles Montani 7, Nicolás Reynoso 6 x, Johu Castillo 4 (FI), Cristian Pérez 4, Mario Ghersetti 8, Benjamín Lado, Juan Siboldi 6, Marcos Panozzo 4, Valentino Berna, Tomás Caballero

Entrenador: Martín Pascal.

X Salieron por cinco faltas

Estadio: Centro Deportivo Racing Club

Jueces: Raúl Lorenzo - Florencia Benzer.

Progresión: 15 – 14, 30 – 26, 44 – 37, 65 – 52.

LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

