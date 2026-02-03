 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

Central Entrerriano recibe a Gimnasia en busca de la recuperación

El Rojo y Negro será local este miércoles desde las 21 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el José María Bértora. El partido será transmisión de Radio Máxima con el equipo de La Barra Deportiva.

3 Feb, 2026, 23:57 PM

Central Entrerriano volverá a presentarse ante su gente este miércoles por la noche cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata, desde las 21, en el estadio José María Bértora, en un duelo clave por la Liga Argentina de Básquetbol. El encuentro contará con la transmisión de Radio Máxima junto al equipo de La Barra Deportiva.

El conjunto rojinegro intentará dejar atrás la caída sufrida en Avellaneda ante Racing, en un partido marcado por una noche muy negra en los lanzamientos externos. Central apenas convirtió 2 triples en 23 intentos, con un bajo 8% de efectividad, un factor determinante en el resultado final. Además, ningún jugador del equipo logró anotar en doble dígito, siendo Lautaro Pividori el goleador con apenas 9 puntos.

Del otro lado estará Gimnasia, que cerrará en Gualeguaychú su gira por Entre Ríos. El Lobo platense comenzó el recorrido con una derrota el domingo ante La Unión de Colón por 94 a 77, pero se recuperó de buena manera el lunes al vencer con autoridad a Rocamora en Concepción del Uruguay por 83 a 54.

El equipo dirigido por Fabián Renda cuenta con nombres importantes, entre ellos el cubano Joan Carlos Gutiérrez Conde y el cordobés Agustín Vergara, principales vías de gol del conjunto platense. Otro jugador destacado es el entrerriano Juan Francisco Boffelli, nacido en Concepción del Uruguay, que aporta experiencia y regularidad.

En cuanto a las posiciones, La Unión de Colón y Pico Fútbol Club están con récord de 13-6, mientras que Gimnasia está 13-5 y Central Entrerriano 12-6. En caso de victoria del Rojo y Negro, los cuatro equipos quedarán igualados como escoltas de Provincial de Rosario, lo que le da al encuentro un valor clave en la lucha por los primeros puestos.

Central buscará hacerse fuerte en casa, mejorar su eficacia ofensiva y volver al triunfo ante un rival directo.

Temas

LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso