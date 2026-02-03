Central Entrerriano recibe a Gimnasia en busca de la recuperación

Central Entrerriano volverá a presentarse ante su gente este miércoles por la noche cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata, desde las 21, en el estadio José María Bértora, en un duelo clave por la Liga Argentina de Básquetbol. El encuentro contará con la transmisión de Radio Máxima junto al equipo de La Barra Deportiva.

El conjunto rojinegro intentará dejar atrás la caída sufrida en Avellaneda ante Racing, en un partido marcado por una noche muy negra en los lanzamientos externos. Central apenas convirtió 2 triples en 23 intentos, con un bajo 8% de efectividad, un factor determinante en el resultado final. Además, ningún jugador del equipo logró anotar en doble dígito, siendo Lautaro Pividori el goleador con apenas 9 puntos.

Del otro lado estará Gimnasia, que cerrará en Gualeguaychú su gira por Entre Ríos. El Lobo platense comenzó el recorrido con una derrota el domingo ante La Unión de Colón por 94 a 77, pero se recuperó de buena manera el lunes al vencer con autoridad a Rocamora en Concepción del Uruguay por 83 a 54.

El equipo dirigido por Fabián Renda cuenta con nombres importantes, entre ellos el cubano Joan Carlos Gutiérrez Conde y el cordobés Agustín Vergara, principales vías de gol del conjunto platense. Otro jugador destacado es el entrerriano Juan Francisco Boffelli, nacido en Concepción del Uruguay, que aporta experiencia y regularidad.

En cuanto a las posiciones, La Unión de Colón y Pico Fútbol Club están con récord de 13-6, mientras que Gimnasia está 13-5 y Central Entrerriano 12-6. En caso de victoria del Rojo y Negro, los cuatro equipos quedarán igualados como escoltas de Provincial de Rosario, lo que le da al encuentro un valor clave en la lucha por los primeros puestos.

Central buscará hacerse fuerte en casa, mejorar su eficacia ofensiva y volver al triunfo ante un rival directo.