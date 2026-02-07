Central fue contundente ante Rocamora y es momentáneamente único escolta de Provincial

Central Entrerriano logró una sólida victoria este jueves por la noche en el José María Bértora al imponerse con autoridad sobre Tomás de Rocamora por 93 a 77. El triunfo le permite al equipo dirigido por Martín Pascal ubicarse, al menos de manera provisoria, como único escolta de Provincial de Rosario, que en la jornada goleó a Ciclista Juninense por 100 a 66.

El inicio del encuentro mostró a un Central intenso y decidido. Con Nicolás Reynoso y Johu Castillo como protagonistas, el rojinegro metió un rápido parcial de 7 a 0. Rocamora reaccionó y logró emparejar el trámite, llegando incluso a ponerse a un doble (16-14), pero apareció la jerarquía del capitán Mario Ghersetti con un triple clave. Una corrida de Pascual Santini le permitió a la visita achicar diferencias, aunque el primer cuarto se cerró con ventaja local por 23 a 20.

En el segundo período, Central pareció tomar el control definitivo del juego y llegó a sacar una máxima de 14 puntos. Sin embargo, Rocamora volvió a meterse en partido con una buena racha ofensiva y logró ponerse nuevamente a tiro. Así, el rojinegro se fue al descanso largo arriba, pero con un margen ajustado: 46 a 42.

Tras el entretiempo llegó lo mejor de Central. Con Aquiles Montani y Johu Castillo manejando los tiempos y el goleo, el local fue inclinando la balanza de manera clara. El equipo elevó su intensidad defensiva y encontró soluciones en ataque para cerrar el tercer cuarto con una diferencia tranquilizadora de 71 a 61.

En el último cuarto, Central fue dueño absoluto del partido. Las apariciones de Juan Siboldi y Marcos Panozzo terminaron de quebrar la resistencia de Rocamora y le dieron forma a una victoria inapelable. El 93 a 77 final reflejó el dominio rojinegro y le permitió festejar un triunfo clave en la lucha por los primeros puestos.

Con este resultado, Central Entrerriano se ubica como único escolta de Provincial de Rosario, al menos hasta que completen sus compromisos Pico FC y Gimnasia y Esgrima La Plata. El rojinegro sigue firme, ilusiona y confirma su gran momento en la competencia.

Foto: Diego Aguirre

Ficha técnica:

CENTRAL ENTRERRIANO

Lautaro Pividori 8, Cristian Pérez 9, Aquiles Montani 18, Johu Castillo 18, Nicolás Reynoso 7 (FI), Marcos Panozzo 10, Mario Ghersetti 7 X, Cristian Zenclussen 3, Juan Siboldi 11, Benjamín Lado 2, Tomás Caballero, Simón Fux.

Entrenador: Martín Pascal.

ROCAMORA

Maximiliano Acevedo 11, Franco Maeso 8 X, Tomás Losada 10, Valentino Occhi 12, Gendry Correa 16 (FI) Franco Ferreyra, Tomás Jurgensen 2, Pascual Santini 6, Agustín Carnovale 12, Juan Fernandez. Valentino Biaggi, Bautista Mangioni

Entrenador: Fabián Renda

Estadio: José María Bértora

Jueces: Alejandro Trías y Alejandro Costa.

Progresión: 23 – 20, 46 – 42, 71 – 61, 93 – 77