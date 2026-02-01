Boca recibe a Newell´s, en busca de la recuperación en el Torneo Apertura

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Boca tuvo un irregular comienzo en este Torneo Apertura, ya que debutó con un triunfo 1-0 ante Deportivo Riestra, aunque en su siguiente presentación cayó 2-1 frente a Estudiantes en condición de visitante.

Es por esto que el “Xeneize”, que es dirigido por Claudio Úbeda, ocupa la octava posición de la Zona A, aunque todavía queda mucho camino por recorrer hasta que se definan los clasificados a los playoffs.

De cara a este encuentro todo apunta a que podría darse el debut de dos jugadores que firmaron contrato en la última semana. Se trata del mediocampista Santiago Ascacíbar y del delantero paraguayo Ángel Romero.

Newell´s, por su parte, tuvo un arranque flojísimo en el campeonato local, ya que en la primera fecha cayó 2-1 como visitante ante Talleres de Córdoba, mientras que en su siguiente presentación se tuvo que conformar con un agónico empate ante Independiente como local.

Es por esto que los dirigidos por la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez irán en busca de su primer triunfo en el 2026.

Posibles formaciones:

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Fernando Echenique

Hora: 19:15. TV: ESPN Premium

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Ángel Romero y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Newell´s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerómino Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Coccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

