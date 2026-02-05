 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

Central reaccionó a tiempo, venció a Gimnasia y se prende en la pelea por los primeros lugares

El rojinegro derrotó a Gimnasia y Esgrima La Plata por 71 a 65 en el Bértora, alcanzó un récord de 13–6 y se sumó al lote de escoltas de Provincial de Rosario. Aquiles Montani fue el máximo anotador con 17 puntos.

5 Feb, 2026, 01:06 AM
Central metió un triunfazo ante Gimnasia La Plata
Central Entrerriano consiguió una victoria clave ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 71 a 65, en un partido cambiante que supo dar vuelta con carácter en el último cuarto para meterse de lleno en la lucha por los primeros puestos de la tabla.

El inicio fue todo del rojinegro. Con mucha intensidad defensiva y buena selección de tiros, Central se puso rápidamente 7 a 0 en los primeros 3’30’’ de juego, lo que obligó al entrenador visitante Fabián Renda a pedir tiempo muerto. Tras ese arranque, llegaron algunas imprecisiones locales que permitieron al Lobo acercarse 10 a 8, pero un triple de Cristian Pérez volvió a darle aire al equipo de Martín Pascal, que se escapó 15 a 8. El primer cuarto se cerró con otro bombazo, esta vez de Mario Ghersetti, para irse al descanso inicial arriba 20 a 11.

En el segundo parcial cambió la historia. Gimnasia arrancó con un parcial de 6 a 0 y se puso a un triple (20-17), situación que llevó a Pascal a pedir minuto. Central no encontraba el aro y la visita aprovechó el momento: con un contundente parcial de 13 a 0 pasó al frente 24 a 20, hasta que Aquiles Montani cortó la sequía con un triple clave. Sin embargo, el rojinegro siguió con problemas en ataque y Gimnasia, apoyado en el trabajo de Franco Sinconi y el cubano Joan Gutiérrez, se fue al descanso largo arriba 37 a 32.

El dominio visitante se mantuvo en el tercer cuarto. Central falló en ofensiva y Gimnasia manejó los tiempos para estirar la diferencia y llegar al último descanso ganando 54 a 43, con el partido aparentemente controlado.

Pero en el cierre apareció la mejor versión del rojinegro. Central salió decidido al último cuarto y metió un tremendo parcial de 12 a 0 para volver a pasar al frente 55 a 54, encendiendo al Bértora. El juego se volvió luchado y friccionado, y en ese contexto Central sacó ventajas con los aportes de Juan Siboldi y Marcos Panozzo. En el cierre, un doble de Aquiles Montani y un libre de Nicolás Reynoso sentenciaron la historia.

Foto: Mauricio Ríos

Gran triunfo de Central Entrerriano, que con este resultado queda junto a Gimnasia, Pico FC y La Unión en el lote de escoltas de Provincial de Rosario. El rojinegro volverá a presentarse el viernes en el Bértora, cuando reciba a Rocamora en busca de seguir por la senda del triunfo.

 

Ficha técnica:

CENTRAL ENTRERRIANO 71

Lautaro Pividori 4, Cristian Pérez 11, Aquiles Montani 17, Johu Castillo 4, Nicolás Reynoso 14 (FI), Marcos Panozzo 7, Mario Ghersetti 6, Cristian Zenclussen, Juan Siboldi 8, Benjamín Lado, Valentino Berna, Simón Fux.

Entrenador: Martín Pascal.

 

GIMNASIA Y ESGRIMA 65

Ezequiel Paz 17, Gian Franco Sinconi 16, Raúl Pelorosso, Agustín Vergara 10, Joan Gutierrez 13 (FI) Pedro Pérez Di Salvo 6, Juan Bofelli, Franco Barroso 3, Isidro Almendolara, Juan Ibarra, Tomás Oliva, Juan López.

Entrenador: Fabián Renda

 

Estadio: José María Bértora

Jueces: Silvio Guzmán y Sebastián Vasallo.

Progresión: 20 – 11, 32 – 37, 43 – 54, 71 – 65.

