Deportes LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

Central Entrerriano recibe a Rocamora en un clásico con sabor a revancha

Desde las 21, en el José María Bértora, el rojinegro enfrenta a Rocamora de Concepción del Uruguay por una nueva fecha de la Liga Argentina. Transmite Radio Máxima con el equipo de La Barra Deportiva.

6 Feb, 2026, 00:55 AM
Crédito: Mauricio Ríos

Central Entrerriano vuelve a presentarse en casa y lo hará en el marco de uno de los clásicos regionales de la Liga Argentina de Básquetbol. Este viernes, desde las 21 horas en el estadio José María Bértora, el equipo dirigido por Martín Pascal recibirá a Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, con transmisión de Radio Máxima junto al equipo de La Barra Deportiva. Los árbitros del partido serán Alejandro Trías y Alejandro Costa y Marcelo Patrigilia será el Comisionado Técnico.

El rojinegro llega entonado tras la gran victoria conseguida el miércoles ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 71 a 65, un triunfo que le permitió mantenerse en los primeros puestos y afirmarse como escolta, muy cerca de Provincial de Rosario. Con ese envión anímico, Central buscará sostener la intensidad y el buen nivel mostrado, especialmente en defensa, para seguir sumando en casa.

Además, el encuentro tendrá un condimento especial: la revancha. En noviembre, Rocamora se quedó con un ajustado triunfo por 77 a 74 en un final que Central no pudo cerrar, y que terminó con festejo para el conjunto de Concepción del Uruguay. Esta vez, el rojo y negro intentará cambiar la historia ante su gente.

Por el lado de Rocamora, el equipo conducido por Juan Amato viene de caer el lunes ante Gimnasia en el estadio Julio César Paccagnella por un contundente 83 a 54, y buscará recuperarse en una parada siempre complicada. Para este inicio de año, el elenco uruguayense sumó al venezolano Gendry Correa, quien llegó en reemplazo de Agustín Cavallin, cortado en diciembre pasado.

Con el apoyo de su público y el buen presente colectivo, Central Entrerriano intentará hacerse fuerte en el Bértora y quedarse con un clásico que puede ser clave en la pelea de la parte alta de la tabla.

Anoche, Lanús le ganó a La Unión de Colón por 88 a 71 y si gana esta noche Central Entrerriano, quedará momentáneamente cómo único escolta de Provincial.

LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

