Vélez venció a Talleres 2-1 en Liniers y mantiene puntaje ideal

Bajo altas temperaturas y con un desarrollo parejo, el encuentro ofreció pocas situaciones claras pero Talleres logró ponerse en ventaja en el primer tiempo a partir de una pelota detenida.
Tras un córner ejecutado por Giovanni Baroni, Augusto Schott ganó de cabeza en el área y marcó el 1 a 0. Antes, Vélez había desperdiciado una chance nítida con un remate de Braian Romero.
El complemento tuvo mayor intensidad y mejores intenciones ofensivas: Vélez encontró el empate tras un remate de Diego Valdés que fue desviado de cabeza por Matías Catalán, y poco después pasó al frente mediante un tiro libre directo de Manuel Lanzini, que sorprendió a Guido Herrera.
Tras el 2 a 1, Talleres dispuso de varias oportunidades para igualar, pero se topó con la solidez de Álvaro Montero, decisivo ante remates de Valentín Depietri, Schott y Rick, este último en un mano a mano luego de una precisa habilitación de Ronaldo Martínez.
La visita volvió a perdonar y Vélez no, ya que a diez minutos del cierre, Joaquín García, en su regreso tras una prolongada lesión, aprovechó un rebote dentro del área y definió con potencia para asegurar el triunfo.
Talleres evitó un penal en contra por intervención del VAR, pero no logró cambiar el rumbo del partido. Vélez cerró otra victoria y ratificó su buen inicio de torneo.
Síntesis:
Estadio: José Amalfitani.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
VAR: Salomé Di Iorio.
Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aarón Quirós; Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Matías Arias; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Giovanni Baroni, Matías Galarza, Juan Sforza, Rick Lima Morais; Ulises Ortegoza; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tévez.
Goles en el primer tiempo: 27m Augusto Schott (T).
Goles en el segundo tiempo: 8m Manuel Lanzini (V); 34m Joaquín García (V).
Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Diego Valdés por Arias (V); Maher Carriz por Aliendro (V); 17m Valentín Depietri por Sforza (T); Matías Gómez por Baroni (T); 25m Lucas Robertone por Lanzini (V); 33m Luis Miguel Angulo por Rick (T); 34m Joaquín García por Gordon (V); 42m Martín Rio por Galarza (T); Emanuel Mammana por Romero (V); Valentín Davila por Ortegoza (T).