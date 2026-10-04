Juventud Unida hizo historia: goleó 8 a 0 y se quedó con el primer lugar del grupo 7

Juventud Unida cerró una fase de grupos inolvidable. El Decano goleó 8 a 0 a Sauce de Colón en el Estadio Municipal y se quedó con el primer puesto de la Zona 7 del Torneo Regional Amateur, en una tarde que quedará marcada en la historia grande de la institución.
La goleada, además, tiene un dato que la hace todavía más especial: es la máxima victoria de Juventud Unida en su historia dentro de los torneos argentinos, desde aquel 3 de octubre de 2004, cuando debutó ante Guaraní Antonio Franco en el viejo Torneo Argentino B.
Desde el primer minuto, el equipo salió decidido a liquidar la historia. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Luciano Maidana apareció para marcar el 1 a 0 y encaminar una tarde perfecta.
Diez minutos después llegó una verdadera joya. Federico López, el capitán, se hizo cargo de un tiro libre y sorprendió al arquero Daniel Salguero con una ejecución magnífica para establecer el 2 a 0.
Juventud era dueño absoluto del partido y a los 21 minutos volvió a aparecer López, esta vez de cabeza, para marcar su segundo tanto personal y el tercero del equipo.
La fiesta continuó con el goleador Agustín Benedetti, quien se despachó con un doblete. Primero apareció de cabeza para el 4 a 0 y luego, de arremetida, marcó el quinto después de un centro de Jorge Rossi.
Y precisamente Rossi tuvo su premio. El ex jugador de Depro se sacó la mufa y convirtió el sexto, poniendo el broche a un primer tiempo demoledor.
Con el 6 a 0, la historia ya estaba sentenciada, pero Juventud no levantó el pie del acelerador. En el complemento llegó el turno de Facundo Maldonado, quien también pudo sacarse la mufa y anotó su primer gol con la camiseta del Decano para poner el 7 a 0.
El cierre fue para otro de los goleadores del equipo. Agustín Solís tomó la pelota desde afuera del área y sacó un remate espectacular que se clavó en el ángulo superior derecho de Salguero, que nada pudo hacer. 8 a 0 y fiesta total.
Fueron ocho goles, aunque la diferencia pudo ser todavía mayor. Juventud mostró contundencia, autoridad y un funcionamiento que le permitió cerrar la fase de grupos invicto y en lo más alto.
La goleada superó las anteriores marcas del Decano en el Regional Amateur 2023/24, cuando había derrotado a Martín Fierro por 6 a 0 como visitante y 5 a 0 como local.
Ahora empieza otra historia. Juventud Unida espera conocer entre lunes y martes a su próximo rival para afrontar, desde el próximo fin de semana, los cruces de eliminación directa. Serán partidos a todo o nada, con un único objetivo en el horizonte: seguir avanzando y llegar a la final por el ansiado ascenso al Federal A.
Estos son los 16 equipos clasificados para la segunda fase:
Zona 1
Sanjustino San Justo
Colón San Justo
Zona 2
Juventud Esperanza
Cosmos F.C. Santa Fe
Zona 3
Sportivo Ben Hur Rafaela
Atlético San Jorge
Zona 4
Los Andes Alcorta
Studebaker Villa Cañás
Zona 5
Neuquén Paraná
Atlético Paraná
Don Bosco Paraná
Zona 6
Comunicaciones Concordia
Defensores Pronunciamiento
Recreativo San Jorge Villa Elisa
Zona 7
Juventud Unida
Achirense
Entre lunes y martes se darán a conocer los cruces de segunda fase
Síntesis:
Cancha: Juventud Unida
Juez: Gualberto Ayala
Asistentes: Leandro Lescano y Miguel Mendieta
JUVENTUD UNIDA
Francisco Peralta
Leandro González, Matías Labaroni, Patricio Pizarro, Federico López
Luciano Maidana, Aramis Serafini, Facundo Maldonado, Sergio Olano
Agustín Benedetti, Jorge Rossi
DT: Daniel Waldner
SAUCE
Daniel Salguero
David Telis, Sebastián Daglio, Thiago Noir, Ramiro Villa
Axel Rodríguez, Gerónimo Quintana, Luca Ávalos, Ayrton Delfino
Tiago Rodríguez, Rodrigo López
DT: Omar López
Goles: Pt: 2’ Luciano Maidana (JU), 12’ y 21’ Federico López (JU), 27’ y 33’ Agustín Benedetti (JU); St: 8’ Facundo Maldonado (JU), 24’ Agustín Solís (JU)
Cambios: St: Inicio: Bruno García por Labaroni (JU), Inicio: Joaquín Acevedo por Olano (JU), Inicio: Agustín Solís por Benedetti (JU), Inicio: Facundo Poggio por Ávalos (S), Inicio: Luciano Aguilar por Delfino (S), 15’ Walter Gómez por Daglio (S), 15’ Martín Cáceres por Quintana (S), 15’ Alex Coronel por Villa (S), 16’ Santiago Benítez por Maldonado (JU), 24’ Mauricio Camargo por Maidana (JU)
Suplentes: Juventud Unida: Franco Lopresti y Alexis Reynoso.
Sauce: Gonzalo Quiroga y José Villa.