Juventud Unida hizo historia: goleó 8 a 0 y se quedó con el primer lugar del grupo 7

Juventud Unida cerró una fase de grupos inolvidable. El Decano goleó 8 a 0 a Sauce de Colón en el Estadio Municipal y se quedó con el primer puesto de la Zona 7 del Torneo Regional Amateur, en una tarde que quedará marcada en la historia grande de la institución.

La goleada, además, tiene un dato que la hace todavía más especial: es la máxima victoria de Juventud Unida en su historia dentro de los torneos argentinos, desde aquel 3 de octubre de 2004, cuando debutó ante Guaraní Antonio Franco en el viejo Torneo Argentino B.

Desde el primer minuto, el equipo salió decidido a liquidar la historia. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Luciano Maidana apareció para marcar el 1 a 0 y encaminar una tarde perfecta.

Maidana inició el camino de la goleada. Foto: Mauricio Ríos

Diez minutos después llegó una verdadera joya. Federico López, el capitán, se hizo cargo de un tiro libre y sorprendió al arquero Daniel Salguero con una ejecución magnífica para establecer el 2 a 0.

Juventud era dueño absoluto del partido y a los 21 minutos volvió a aparecer López, esta vez de cabeza, para marcar su segundo tanto personal y el tercero del equipo.

La fiesta continuó con el goleador Agustín Benedetti, quien se despachó con un doblete. Primero apareció de cabeza para el 4 a 0 y luego, de arremetida, marcó el quinto después de un centro de Jorge Rossi.

Y precisamente Rossi tuvo su premio. El ex jugador de Depro se sacó la mufa y convirtió el sexto, poniendo el broche a un primer tiempo demoledor.

Jorge Rossi anotó el sexto gol. Foto: Mauricio Ríos

Con el 6 a 0, la historia ya estaba sentenciada, pero Juventud no levantó el pie del acelerador. En el complemento llegó el turno de Facundo Maldonado, quien también pudo sacarse la mufa y anotó su primer gol con la camiseta del Decano para poner el 7 a 0.

F. Maldonado anotó su primer gol en Juventud Unida. Foto Mauricio Ríos

El cierre fue para otro de los goleadores del equipo. Agustín Solís tomó la pelota desde afuera del área y sacó un remate espectacular que se clavó en el ángulo superior derecho de Salguero, que nada pudo hacer. 8 a 0 y fiesta total.

Fueron ocho goles, aunque la diferencia pudo ser todavía mayor. Juventud mostró contundencia, autoridad y un funcionamiento que le permitió cerrar la fase de grupos invicto y en lo más alto.

La goleada superó las anteriores marcas del Decano en el Regional Amateur 2023/24, cuando había derrotado a Martín Fierro por 6 a 0 como visitante y 5 a 0 como local.

Ahora empieza otra historia. Juventud Unida espera conocer entre lunes y martes a su próximo rival para afrontar, desde el próximo fin de semana, los cruces de eliminación directa. Serán partidos a todo o nada, con un único objetivo en el horizonte: seguir avanzando y llegar a la final por el ansiado ascenso al Federal A.

Estos son los 16 equipos clasificados para la segunda fase:

Zona 1

Sanjustino San Justo

Colón San Justo

Zona 2

Juventud Esperanza

Cosmos F.C. Santa Fe

Zona 3

Sportivo Ben Hur Rafaela

Atlético San Jorge

Zona 4

Los Andes Alcorta

Studebaker Villa Cañás

Zona 5

Neuquén Paraná

Atlético Paraná

Don Bosco Paraná

Zona 6

Comunicaciones Concordia

Defensores Pronunciamiento

Recreativo San Jorge Villa Elisa

Zona 7

Juventud Unida

Achirense

Entre lunes y martes se darán a conocer los cruces de segunda fase

Síntesis:

Cancha: Juventud Unida

Juez: Gualberto Ayala

Asistentes: Leandro Lescano y Miguel Mendieta

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Leandro González, Matías Labaroni, Patricio Pizarro, Federico López

Luciano Maidana, Aramis Serafini, Facundo Maldonado, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Jorge Rossi

DT: Daniel Waldner

SAUCE

Daniel Salguero

David Telis, Sebastián Daglio, Thiago Noir, Ramiro Villa

Axel Rodríguez, Gerónimo Quintana, Luca Ávalos, Ayrton Delfino

Tiago Rodríguez, Rodrigo López

DT: Omar López

Goles: Pt: 2’ Luciano Maidana (JU), 12’ y 21’ Federico López (JU), 27’ y 33’ Agustín Benedetti (JU); St: 8’ Facundo Maldonado (JU), 24’ Agustín Solís (JU)

Cambios: St: Inicio: Bruno García por Labaroni (JU), Inicio: Joaquín Acevedo por Olano (JU), Inicio: Agustín Solís por Benedetti (JU), Inicio: Facundo Poggio por Ávalos (S), Inicio: Luciano Aguilar por Delfino (S), 15’ Walter Gómez por Daglio (S), 15’ Martín Cáceres por Quintana (S), 15’ Alex Coronel por Villa (S), 16’ Santiago Benítez por Maldonado (JU), 24’ Mauricio Camargo por Maidana (JU)

Suplentes: Juventud Unida: Franco Lopresti y Alexis Reynoso.

Sauce: Gonzalo Quiroga y José Villa.

Temas Regional Amateur